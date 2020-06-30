Пиріжки з пісочного тіста з чорницею: смак лісу

Чорниця є головним джерелом антиоксидантів. Всього жменя свіжих ягід забезпечує потужний захист організму від запалень, вірусів і бактерій.
А якщо захочеться урізноманітнити чорничне меню, спробуйте приготувати пиріжки, рецептом яких на своїй сторінці в інстаграм поділилася фудфотограф Катерина Волкова klukvakate.
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пиріжки з чорницею
https://www.instagram.com/p/B0ft0cZIA9R/
Тісто
Яйця 2 шт
Цукор 100 гр
Масло вершкове 200 гр
Борошно 350 гр
Розтираємо цукор з маслом і борошном (я роблю це виделкою), додаємо яйце, збираємо тісто в кулю. Загортаємо в плівку і в холодильник на 30 хв.
Начинка
Чорниця 300 гр
Цукор 2 ст.л.
Крохмаль 2 ст.л.
Пересипаємо чорницю крохмалем і цукром. Якщо у вас заморожена, розморожувати не треба. Замість чорниці можна взяти інші ягоди.
Приготування
Розкачуємо тісто на пергаменті, укривши плівкою, вирізаємо склянкою кола.
Викладаємо начинку та защипуємо.
Випікаємо в духовці при 180 градусів близько 20 хвилин.
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