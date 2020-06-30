Пиріжки з пісочного тіста з чорницею: смак лісу

Чорниця є головним джерелом антиоксидантів. Всього жменя свіжих ягід забезпечує потужний захист організму від запалень, вірусів і бактерій.

А якщо захочеться урізноманітнити чорничне меню, спробуйте приготувати пиріжки, рецептом яких на своїй сторінці в інстаграм поділилася фудфотограф Катерина Волкова klukvakate.

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пиріжки з чорницею https://www.instagram.com/p/B0ft0cZIA9R/

Тісто

Яйця 2 шт

Цукор 100 гр

Масло вершкове 200 гр

Борошно 350 гр

Розтираємо цукор з маслом і борошном (я роблю це виделкою), додаємо яйце, збираємо тісто в кулю. Загортаємо в плівку і в холодильник на 30 хв.

Начинка

Чорниця 300 гр

Цукор 2 ст.л.

Крохмаль 2 ст.л.

Пересипаємо чорницю крохмалем і цукром. Якщо у вас заморожена, розморожувати не треба. Замість чорниці можна взяти інші ягоди.

Приготування

Розкачуємо тісто на пергаменті, укривши плівкою, вирізаємо склянкою кола. Викладаємо начинку та защипуємо. Випікаємо в духовці при 180 градусів близько 20 хвилин.

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