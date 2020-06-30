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Пиріжки з пісочного тіста з чорницею: смак лісу

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Чорниця є головним джерелом антиоксидантів. Всього жменя свіжих ягід забезпечує потужний захист організму від запалень, вірусів і бактерій.

А якщо захочеться урізноманітнити чорничне меню, спробуйте приготувати пиріжки, рецептом яких на своїй сторінці в інстаграм поділилася фудфотограф Катерина Волкова klukvakate.

пиріжки з чорницею

пиріжки з чорницею

https://www.instagram.com/p/B0ft0cZIA9R/

Тісто

  • Яйця 2 шт

  • Цукор 100 гр

  • Масло вершкове 200 гр

  • Борошно 350 гр

Розтираємо цукор з маслом і борошном (я роблю це виделкою), додаємо яйце, збираємо тісто в кулю. Загортаємо в плівку і в холодильник на 30 хв.

Начинка

  • Чорниця 300 гр

  • Цукор 2 ст.л.

  • Крохмаль 2 ст.л.

Пересипаємо чорницю крохмалем і цукром. Якщо у вас заморожена, розморожувати не треба. Замість чорниці можна взяти інші ягоди.

Приготування

  1. Розкачуємо тісто на пергаменті, укривши плівкою, вирізаємо склянкою кола.

  2. Викладаємо начинку та защипуємо.

  3. Випікаємо в духовці при 180 градусів близько 20 хвилин.

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Тема
живлення
Тег
продукти
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