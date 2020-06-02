Піца в чашці за 5 хвилин: унікальний спосіб приготування

Олена Козлова FoodOboz 09:00, 2.06.2020 Оновлено: 09:00, 2.06.2020

Страви, які можна приготувати в мікрохвильовій печі, не перестають дивувати. Піца в чашці – яскраве тому підтвердження. Знадобиться всього лише 5 хвилин часу і невелика кількість інгредієнтів, щоб насолодитися незабутнім смаком.

OBOZREVATEL спільно з food.ndtv.com пропонує ознайомитися з унікальним і швидким способом її приготування.

Піца з ковбасками в чашці
easywaylife

Інгредієнти:

Для бази:

  • 4 столові ложки борошна

  • 1/8 чайної ложки розпушувача

  • Щіпка харчової соди

  • Дрібка солі

  • 1 столова ложка оливкового або рослинного масла

  • 2-3 столових ложки молока

Для начинки:

  • 1 столова ложка соусу для піци

  • 4 столові ложки тертого сиру моцарелла (можна і більше)

  • 1 чайна ложка сушеного орегано

  • 1 чайна ложка червоних пластівців чилі

  • 5-6 маленьких скибочок чорних оливок (замість них можна використовувати солодкий перець, гриби або будь-яку іншу начинку на свій вибір)

Приготування:

  • Насипте в чашку борошно, розпушувач або харчову соду і сіль. Добре перемішайте виделкою або ложкою.

  • Додайте молоко і масло, а потім знову перемішайте.

  • Далі йде соус для піци – рівномірно розподіліть його по поверхні рідкого тесту.

  • Покладіть зверху сир, перець чилі, маслини і посипте орегано.

  • Поставте чашку в мікрохвильову піч на 1-2 хвилини або поки тісто не підніметься.

  • Після цього піца готова до вживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Гетерборгского університету встановили, що спосіб приготування кави може впливати на ризик виникнення серцевих нападів і тривалість життя.

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