Піца в чашці за 5 хвилин: унікальний спосіб приготування

Страви, які можна приготувати в мікрохвильовій печі, не перестають дивувати. Піца в чашці – яскраве тому підтвердження. Знадобиться всього лише 5 хвилин часу і невелика кількість інгредієнтів, щоб насолодитися незабутнім смаком.

OBOZREVATEL спільно з food.ndtv.com пропонує ознайомитися з унікальним і швидким способом її приготування.

Піца з ковбасками в чашці easywaylife

Інгредієнти:

Для бази:

4 столові ложки борошна

1/8 чайної ложки розпушувача

Щіпка харчової соди

Дрібка солі

1 столова ложка оливкового або рослинного масла

2-3 столових ложки молока

Для начинки:

1 столова ложка соусу для піци

4 столові ложки тертого сиру моцарелла (можна і більше)

1 чайна ложка сушеного орегано

1 чайна ложка червоних пластівців чилі

5-6 маленьких скибочок чорних оливок (замість них можна використовувати солодкий перець, гриби або будь-яку іншу начинку на свій вибір)

Приготування:

Насипте в чашку борошно, розпушувач або харчову соду і сіль. Добре перемішайте виделкою або ложкою.

Додайте молоко і масло, а потім знову перемішайте.

Далі йде соус для піци – рівномірно розподіліть його по поверхні рідкого тесту.

Покладіть зверху сир, перець чилі, маслини і посипте орегано.

Поставте чашку в мікрохвильову піч на 1-2 хвилини або поки тісто не підніметься.

Після цього піца готова до вживання.

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