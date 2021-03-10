9 продуктів, які не можна гріти в мікрохвильовій печі

Мікрохвильовку можна назвати геніальним винаходом. Зручна, корисна штука, яка здорово полегшує життя.

Але, на жаль, розігрівати в ній можна далеко не всі продукти. Редакція FoodOboz розповідає, які продукти краще не класти в мікрохвильовку і чому.

Пісне м'ясо. М'ясо з високим вмістом жиру – наприклад, бекон або інші жирні частини свинини – прекрасно готується в мікрохвильовці й залишається соковитим. Однак пісне м'ясо – таке як курка або індичка – висихає в мікрохвильовій печі і стає майже неїстівним. Звісна річ, ми не можемо заборонити вам готувати птицю в мікрохвильовці, але навіщо це робити? На нашу думку, це означає зіпсувати продукти.

Стейки. Продовжуючи тему м'яса, скажемо, що стейки краще готувати на розпеченій сковороді, а не у мікрохвильовій печі. Навіть якщо ви увімкнете режим "гриль" і приготуєте м'ясо на спеціальній решітці, його смак все одно буде далеким від ідеального. А ще м'ясо у мікрохвильовці іноді розігрівається нерівномірно, через що на поверхні можуть залишитися бактерії.

Морепродукти. Якщо готувати морепродукти в мікрохвильовці, то, найімовірніше, на смак вони будуть схожі на гуму. Їсти таку страву буде досить складно, та й не дуже приємно. Краще готуйте морепродукти на грилі або сковороді.

Яйця. Вся справа в тому, що мікрохвилі готують продукт зсередини, а це означає, що яйце може просто вибухнути. Навіть якщо цього не станеться, яйце матиме огидний смак. Якщо у вас немає часу зварити яйце звичайним способом в каструлі на плиті, спробуйте зробити в шкаралупі невеликий отвір і занурити яйце в керамічну миску з гарячою водою. Потім поставте миску в мікрохвильову піч на потужність 50% і готуйте близько трьох-чотирьох хвилин.

Кисломолочні продукти. Живі лакто- і біфідобактерії, які містяться в молочних продуктах і такі корисні для нашого організму, швидко гинуть під час нагрівання в мікрохвильовій печі. До того ж кефір, йогурт, молоко або ряжанка можуть "згорнутися" і втратити всі свої смакові якості. Якщо ви не хочете пити холодну рідину, радимо вам просто дістати її з холодильника за пів години до вживання.

Салат і листові зелені овочі. Якщо підігрівати зелень у мікрохвильовці, то це призведе не лише до того, що вона зів'яне на очах, а й до того, що буде втрачено смак і аромат. Крім того, в салаті містяться нітрати, які під час розігріву в мікрохвильовці перетворюються на небезпечні токсичні речовини і можуть спровокувати отруєння.

Фрукти і ягоди. Фрукти і ягоди є джерелом вітамінів і корисних мікроелементів, які не зникають навіть у процесі заморожування. А ось розморожування в мікрохвильовій печі вбиває всю цінність цих продуктів. Ба більше, деякі вітаміни під впливом хвиль можуть перетворитися на канцерогени, небезпечні для здоров'я.

Гриби. Річ у тім, що в грибах міститься багато білка, структура якого змінюється за добу після приготування. Під час нагрівання в мікрохвильовці білок у грибах знову змінює структуру і може бути небезпечним для кишківника. Тож якщо у вас залишилися гриби з учорашнього дня, краще з'їжте їх холодними або ж підігрійте в духовці.