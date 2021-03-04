Простий і корисний сніданок: 3 рецепти від дієтологів

Журналісти американського видання Buzzfeed поспілкувалися з трьома фахівцями з харчування і розпитали їх про корисні сніданки, які під силу приготувати будь-якій людині на планеті.
Три дівчини-дієтологіні поділилися рецептами корисних сніданків, які вони готують для себе.
Так, дієтолог Енн Моні розповіла, що починає день безглютеновими млинцями з високим вмістом білка.
"Готувати їх дуже легко. Просто розімніть у мисці банан, змішайте з парою яєць і ложкою подрібненого лляного насіння", – розповіла Енн, додавши, що для аромату в млинці можна додавати ваніль і корицю.
Отриману суміш вилити на сковорідку, смажити на маленькому вогні 10 хвилин, потім перевернути і смажити ще пару хвилин.
Дієтолог Деліла Бісасе готує на сніданок ягідні смузі. За її словами, її улюблений рецепт дуже простий: у блендер потрібно скласти банан, додати півсклянки рослинного молока, півсклянки замороженого ягідного асорті, чайну ложку арахісової олії та столову ложку какао. І все добре збити до однорідної маси.
Їсти такий смузі, за словами Деліли, краще з бутербродом зі смаженого цільнозернового хліба і горіхової олії.
"Цей сніданок відповідає всім вимогам. Цільнозернові вуглеводи необхідні нам для енергії, жири корисні для серця. Крім того, такий сніданок містить рослинні волокна та білки, а також він багатий на антиоксиданти з ягід і какао".
А ось дієтолог Ріан Гейгер зранку їсть саморобні мюслі з вівсянки швидкого приготування.
"Це складні вуглеводи, багаті на рослинні волокна, а також у них є різні вітаміни та мінерали", – розповіла Ріан.
Водночас вона відзначає, що їх необхідно готувати заздалегідь: змішати півсклянки вівсяної каші швидкого приготування зі склянкою рослинного молока і залишити в холодильнику до ранку. За бажанням можна додати ще якісь інгредієнти на ваш розсуд: банан, корицю, ягоди або протеїновий порошок.
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