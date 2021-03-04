Простий і корисний сніданок: 3 рецепти від дієтологів

Журналісти американського видання Buzzfeed поспілкувалися з трьома фахівцями з харчування і розпитали їх про корисні сніданки, які під силу приготувати будь-якій людині на планеті.

Три дівчини-дієтологіні поділилися рецептами корисних сніданків, які вони готують для себе.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/nikldn-qp7wa8av2x0-unsplash.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Млинці на сніданок можна приготувати без борошна.","sourceTxt":"unsplash.com","alt":"



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Так, дієтолог Енн Моні розповіла, що починає день безглютеновими млинцями з високим вмістом білка.

"Готувати їх дуже легко. Просто розімніть у мисці банан, змішайте з парою яєць і ложкою подрібненого лляного насіння", – розповіла Енн, додавши, що для аромату в млинці можна додавати ваніль і корицю.

Отриману суміш вилити на сковорідку, смажити на маленькому вогні 10 хвилин, потім перевернути і смажити ще пару хвилин.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/louise-burton-n2rkrotinom-unsplash.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"За бажанням у смузі можна додавати улюблені фрукти і ягоди.","sourceTxt":"unsplash.com","alt":"



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Дієтолог Деліла Бісасе готує на сніданок ягідні смузі. За її словами, її улюблений рецепт дуже простий: у блендер потрібно скласти банан, додати півсклянки рослинного молока, півсклянки замороженого ягідного асорті, чайну ложку арахісової олії та столову ложку какао. І все добре збити до однорідної маси.

Їсти такий смузі, за словами Деліли, краще з бутербродом зі смаженого цільнозернового хліба і горіхової олії.

"Цей сніданок відповідає всім вимогам. Цільнозернові вуглеводи необхідні нам для енергії, жири корисні для серця. Крім того, такий сніданок містить рослинні волокна та білки, а також він багатий на антиоксиданти з ягід і какао".

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/alexander-mils-5x8olkzz1fi-unsplash.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Мюслі можна приготувати заздалегідь.","sourceTxt":"unsplash.com","alt":"



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А ось дієтолог Ріан Гейгер зранку їсть саморобні мюслі з вівсянки швидкого приготування.

"Це складні вуглеводи, багаті на рослинні волокна, а також у них є різні вітаміни та мінерали", – розповіла Ріан.

Водночас вона відзначає, що їх необхідно готувати заздалегідь: змішати півсклянки вівсяної каші швидкого приготування зі склянкою рослинного молока і залишити в холодильнику до ранку. За бажанням можна додати ще якісь інгредієнти на ваш розсуд: банан, корицю, ягоди або протеїновий порошок.

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