Пряна їжа зміцнює імунітет

Вживання страв, приправлених коріандром, тмином, чебрецем та петрушкою значно знижує шкоду висококалорійної дієти з великим вмістом жирів.

Одна чайна ложка спецій надає страві протизапальної дії, що знижує ризик захворювання на рак, діабет і виникнення проблем з серцем.

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Як з'ясували американські вчені, у людей, що харчувалися продуктами, багатими на жири та вуглеводи, але мали хоча б шість грамів спецій, спостерігалося поліпшення показників крові.

Гамбургери, смажена курка, що приготована з великою кількостю масла, надасть менше шкоди на організм, якщо вони приправлені спеціями.

Один з провідних фахівців Пенсільванського університету в США Конні Роджерс зазначив: "Якщо ви любите спеції, то це хороший спосіб зробити більш корисним раціон, що багатий на жири та вуглеводи. Зрозуміло, ідеальна ситуація - це здорове харчування, відсутність зайвої ваги та фізичні вправи. Але змінити свій спосіб життя відразу у всіх зазначених напрямках складно, і це вимагає часу. Тому ми хотіли з'ясувати, чи робить додавання спецій в страви позитивний ефект на здоров'я ".

Для проведення дослідження вчені з Пенсільванського університету відібрали 12 чоловіків у віці від 40 до 65 років, які не палили, але мали надлишкову вагу або страждали від ожиріння. Крім цього, у них повинен був бути хоча б один з наступних симптомів: високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, високий рівень холестерину або сімейний анамнез, які є факторами ризику серцево-судинних захворювань.

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В ході експериментів була використана особлива суміш спецій з базиліка, лаврового листа, чорного перцю, кориці, коріандру, кмину, імбиру, орегано, петрушки, червоного перцю, розмарину, чебрецю та куркуми.

У випадковому порядку кожен учасник за три дні випробував на собі три варіанти дієти, багатої насиченими жирами і вуглеводами. Перший день - без суміші спецій, один день - з двома грамами (одна п'ята чайної ложки) спецій, і ще один день - з 6 грамами (трохи більше чайної ложки).

Щогодини протягом чотирьох годин поспіль дослідницька група брала у учасників експерименту зразки крові до і після кожного прийому їжі для виявлення ознак запального процесу в організмі.

Результати аналізу показали менший запальний процес після прийому їжі, що містить шість грамів спецій, в порівнянні з їжею, що містить тільки два грами спецій або взагалі без них.

Крім того, через 4 години після прийому їжі, що містить 6 грамів суміші спецій, істотно знижувався рівень лейкоцитів у крові.

Єдиний мінус експерименту - було неясно, які саме з 13 трав і спецій мали такий ефект. Можливо, все завдяки їх конкретному співвідношенню в використаної суміші, пише видання Journal of Nutrition

Результати дослідження були опубліковані в виданні Journal of Nutrition.

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