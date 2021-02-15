Суп дня: тайський курячий суп на кокосовому молоці

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом тайського курячого супу на кокосовому молоці. Пряний і солодкуватий, з нотками лемонграсса і каффір-лайма – цей суп стане справжньою гастрономічною мандрівкою на азіатський континент. Якщо ви не їсте м'ясо, ви можете замінити курку сиром тофу, креветками або будь-якими іншими морепродуктами.

куряче філе – 200 г

курячий бульйон – 250 мл

кокосове молоко – 200 мл

свіжі шампіньйони – 100 г

гриби шиітаке – жменя

лемонграсс (лимонне сорго) – 1 шт.

листя каффір-лайма – 2 шт.

імбир – невеликий шматочок

часник – 1 зубчик

соус чилі – 1 г

перець чилі – на смак

цукор – на смак

рибний соус – 2 г

сіль – на смак

морква – половинка

кінза свіжа – для подачі

лайм – для подачі

Замість курки в суп можна додати креветки або тофу. Джерело: makingthymeforhealth.com makingthymeforhealth.com

Рідку частину кокосового молока нагріти з бульйоном, додати крупно порубаний лемонграсс і листя кеффір-лайма. Довести до кипіння. Додати нарізане шматочками філе курки. Варити до готовності м'яса. Додати густу частину кокосового молока, нарізану кружечками моркву, рибний соус, різані пластинками гриби, дрібно порізаний імбир, часник і чилі. Посолити, додати цукор за смаком. Варити хвилин п'ять. При подачі додати кінзу і скибку лайма.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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