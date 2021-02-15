Суп дня: тайський курячий суп на кокосовому молоці

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.
Сьогодні ми ділимося з вами рецептом тайського курячого супу на кокосовому молоці. Пряний і солодкуватий, з нотками лемонграсса і каффір-лайма – цей суп стане справжньою гастрономічною мандрівкою на азіатський континент. Якщо ви не їсте м'ясо, ви можете замінити курку сиром тофу, креветками або будь-якими іншими морепродуктами.
куряче філе – 200 г
курячий бульйон – 250 мл
кокосове молоко – 200 мл
свіжі шампіньйони – 100 г
гриби шиітаке – жменя
лемонграсс (лимонне сорго) – 1 шт.
листя каффір-лайма – 2 шт.
імбир – невеликий шматочок
часник – 1 зубчик
соус чилі – 1 г
перець чилі – на смак
цукор – на смак
рибний соус – 2 г
сіль – на смак
морква – половинка
кінза свіжа – для подачі
лайм – для подачі
Замість курки в суп можна додати креветки або тофу. Джерело: makingthymeforhealth.com
makingthymeforhealth.com
Рідку частину кокосового молока нагріти з бульйоном, додати крупно порубаний лемонграсс і листя кеффір-лайма. Довести до кипіння.
Додати нарізане шматочками філе курки. Варити до готовності м'яса.
Додати густу частину кокосового молока, нарізану кружечками моркву, рибний соус, різані пластинками гриби, дрібно порізаний імбир, часник і чилі.
Посолити, додати цукор за смаком. Варити хвилин п'ять.
При подачі додати кінзу і скибку лайма.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.
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