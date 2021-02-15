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Суп дня: тайський курячий суп на кокосовому молоці

1.8т
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У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом тайського курячого супу на кокосовому молоці. Пряний і солодкуватий, з нотками лемонграсса і каффір-лайма – цей суп стане справжньою гастрономічною мандрівкою на азіатський континент. Якщо ви не їсте м'ясо, ви можете замінити курку сиром тофу, креветками або будь-якими іншими морепродуктами.

  • куряче філе – 200 г

  • курячий бульйон – 250 мл

  • кокосове молоко – 200 мл

  • свіжі шампіньйони – 100 г

  • гриби шиітаке – жменя

  • лемонграсс (лимонне сорго) – 1 шт.

  • листя каффір-лайма – 2 шт.

  • імбир – невеликий шматочок

  • часник – 1 зубчик

  • соус чилі – 1 г

  • перець чилі – на смак

  • цукор – на смак

  • рибний соус – 2 г

  • сіль – на смак

  • морква – половинка

  • кінза свіжа – для подачі

  • лайм – для подачі

Замість курки в суп можна додати креветки або тофу.

Замість курки в суп можна додати креветки або тофу. Джерело: makingthymeforhealth.com

makingthymeforhealth.com

  1. Рідку частину кокосового молока нагріти з бульйоном, додати крупно порубаний лемонграсс і листя кеффір-лайма. Довести до кипіння.

  2. Додати нарізане шматочками філе курки. Варити до готовності м'яса.

  3. Додати густу частину кокосового молока, нарізану кружечками моркву, рибний соус, різані пластинками гриби, дрібно порізаний імбир, часник і чилі.

  4. Посолити, додати цукор за смаком. Варити хвилин п'ять.

  5. При подачі додати кінзу і скибку лайма.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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