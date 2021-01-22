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Рецепт дня: пряний зігріваючий грог з чебрецем

2.8т
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Зима – час затишних вечорів перед екраном ноутбука або телевізора. І обов'язково під пухнастим пледом з гарячою чашкою в руках.

Вмикайте будь-який душевний фільм про їжу та запасайтеся пряними алкогольніми коктейлями. Історію гарячих алкогольних міксів ми вже розповідали, сьогодні ми пропонуємо вам рецепт зігріваючого грогу – ми готуємо його з алкоголем, чебрецем, цитрусами та гвоздикою і, повірте, це краще, що може трапитися з вами взимку.

Інгредієнти:

  • чорний чай в пакетиках – 4 шт.

  • лимон – 1 шт.

  • апельсин – 1 шт.

  • цукор – 1/4 склянки

  • гвоздика – 1 ст. л.

  • чебрець – 10-12 гілочок

  • малиновий лікер (або будь-який ягідний) – 1,5 склянки

  • віскі чи ром – 1,5 склянки

  • вода – 10 склянок

Цукор у рецепті можна замінити на мед або сироп.
Цукор у рецепті можна замінити на мед або сироп. Джерело: epicurious.com

Як готувати:

  1. У велику каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати чайні пакетики, цукор, гвоздику і чебрець, а також порізані скибками лимон і апельсин.

  2. Варити під кришкою хвилин десять. Витягнути чайні пакетики, додати лікер і віскі. Прогріти все разом ще хвилину-дві на невеликому вогні.

  3. Розлити по чашкам і при прикрасити гілочками чебрецю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про страви, які можна приготувати з цитрусів. А також ділився рецептами страв з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт дня
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