Рецепт дня: пряний зігріваючий грог з чебрецем

Зима – час затишних вечорів перед екраном ноутбука або телевізора. І обов'язково під пухнастим пледом з гарячою чашкою в руках.

Вмикайте будь-який душевний фільм про їжу та запасайтеся пряними алкогольніми коктейлями. Історію гарячих алкогольних міксів ми вже розповідали, сьогодні ми пропонуємо вам рецепт зігріваючого грогу – ми готуємо його з алкоголем, чебрецем, цитрусами та гвоздикою і, повірте, це краще, що може трапитися з вами взимку.

Інгредієнти:

чорний чай в пакетиках – 4 шт.

лимон – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

цукор – 1/4 склянки

гвоздика – 1 ст. л.

чебрець – 10-12 гілочок

малиновий лікер (або будь-який ягідний) – 1,5 склянки

віскі чи ром – 1,5 склянки

вода – 10 склянок

Цукор у рецепті можна замінити на мед або сироп. Джерело: epicurious.com

Як готувати:

У велику каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати чайні пакетики, цукор, гвоздику і чебрець, а також порізані скибками лимон і апельсин. Варити під кришкою хвилин десять. Витягнути чайні пакетики, додати лікер і віскі. Прогріти все разом ще хвилину-дві на невеликому вогні. Розлити по чашкам і при прикрасити гілочками чебрецю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про страви, які можна приготувати з цитрусів. А також ділився рецептами страв з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.

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