Рецепт дня: пряний зігріваючий грог з чебрецем

Зима – час затишних вечорів перед екраном ноутбука або телевізора. І обов'язково під пухнастим пледом з гарячою чашкою в руках.
Вмикайте будь-який душевний фільм про їжу та запасайтеся пряними алкогольніми коктейлями. Історію гарячих алкогольних міксів ми вже розповідали, сьогодні ми пропонуємо вам рецепт зігріваючого грогу – ми готуємо його з алкоголем, чебрецем, цитрусами та гвоздикою і, повірте, це краще, що може трапитися з вами взимку.
Інгредієнти:
чорний чай в пакетиках – 4 шт.
лимон – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
цукор – 1/4 склянки
гвоздика – 1 ст. л.
чебрець – 10-12 гілочок
малиновий лікер (або будь-який ягідний) – 1,5 склянки
віскі чи ром – 1,5 склянки
вода – 10 склянок
Як готувати:
У велику каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати чайні пакетики, цукор, гвоздику і чебрець, а також порізані скибками лимон і апельсин.
Варити під кришкою хвилин десять. Витягнути чайні пакетики, додати лікер і віскі. Прогріти все разом ще хвилину-дві на невеликому вогні.
Розлити по чашкам і при прикрасити гілочками чебрецю.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про страви, які можна приготувати з цитрусів. А також ділився рецептами страв з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.
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