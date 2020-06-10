Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт: крихітні млинці до сніданку

1.1т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків. Сьогодні пропонуємо приготувати страву, якою поділилася на своїй сторінці в інстаграм фудблогер Таня narutainlondon.

Рецепт: крихітні млинці до сніданку

https://www.instagram.com/narutainlondon/

Складові

  • 500 мл кефіру

  • 1 яйце

  • 1 ч.л. соди

  • 1 ст.л. цукру

  • дрібка солі

  • 1 ст.мукі (у мене була рисова)

.

На смак млинці виходять дуже нейтральні, так що подавати такі tiny pancakes можна з різними наповнювачами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
живлення
Тег
продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz