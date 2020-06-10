Рецепт: крихітні млинці до сніданку

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків. Сьогодні пропонуємо приготувати страву, якою поділилася на своїй сторінці в інстаграм фудблогер Таня narutainlondon.

https://www.instagram.com/narutainlondon/

Складові

500 мл кефіру

1 яйце

1 ч.л. соди

1 ст.л. цукру

дрібка солі

1 ст.мукі (у мене була рисова)

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На смак млинці виходять дуже нейтральні, так що подавати такі tiny pancakes можна з різними наповнювачами.

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