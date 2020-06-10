Рецепт: крихітні млинці до сніданку

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків. Сьогодні пропонуємо приготувати страву, якою поділилася на своїй сторінці в інстаграм фудблогер Таня narutainlondon.
https://www.instagram.com/narutainlondon/
Складові
500 мл кефіру
1 яйце
1 ч.л. соди
1 ст.л. цукру
дрібка солі
1 ст.мукі (у мене була рисова)
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На смак млинці виходять дуже нейтральні, так що подавати такі tiny pancakes можна з різними наповнювачами.
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