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Рецепт: курка з овочами в воці

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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв. Сьогодні пропонуємо приготувати курку з овочами в воці від фудблогера roman_s_edoy.

"Курку можна прибрати - і буде щастя веганам. А ще можна додати гриби. А ще можна зробити з рибою та морепродуктами. Коротше, можна експериментувати як завгодно. Але зупинюся на першому варіанті та покажу принципи.

В ідеалі, потрібно готувати в воці, але не у всіх він є. Тут на допомогу прийде глибока сковорідка, бажано чавунна. Інакше буде важко розмішувати. А ще потрібно все дрібно порізати соломкою, щоб не згоріло. Використовував готовий соус Uncle Bean ", - уточнює Роман.

Рецепт: курка з овочами в воці

https://www.instagram.com/p/CApV87gq2Zr/

Складові

на 4 порції

  • Локшина для вока 200-250 г

  • Курка 400 г

  • Болгарський перець жовтий та червоний по 1 шт

  • Лук червоний 1 середня шт

  • Морква 1 шт

  • Соус теріякі 150-200 г

  • Кунжут -30 г

Приготування

  1. Курку нарізати на кубики по 1 см.

  2. Перець нарізати соломкою. Моркву натерти на тертці. Цибулю нарізати півкільцями.

  3. Спочатку обсмажити курку на розігрітій олії. У цей момент закинути варитися локшину.

  4. Як тільки курка підрум'янилася, додати туди моркву. Посмажити хвилину. Потім закинути перець і червону цибулю.

  5. Залити 1/2 соусом теріякі та трохи тушкувати, поки вариться локшина.

  6. Додати локшину і добре прогріти. Залити ще половину терияки. Посипати кунжутом і насолоджуватися!

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Тема
живлення
Тег
рецепт
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