Рецепт: курка з овочами в воці

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв. Сьогодні пропонуємо приготувати курку з овочами в воці від фудблогера roman_s_edoy.

"Курку можна прибрати - і буде щастя веганам. А ще можна додати гриби. А ще можна зробити з рибою та морепродуктами. Коротше, можна експериментувати як завгодно. Але зупинюся на першому варіанті та покажу принципи.

⠀

В ідеалі, потрібно готувати в воці, але не у всіх він є. Тут на допомогу прийде глибока сковорідка, бажано чавунна. Інакше буде важко розмішувати. А ще потрібно все дрібно порізати соломкою, щоб не згоріло. Використовував готовий соус Uncle Bean ", - уточнює Роман.

⠀

https://www.instagram.com/p/CApV87gq2Zr/

Складові

на 4 порції

Локшина для вока 200-250 г

Курка 400 г

Болгарський перець жовтий та червоний по 1 шт

Лук червоний 1 середня шт

Морква 1 шт

Соус теріякі 150-200 г

Кунжут -30 г

Приготування

Курку нарізати на кубики по 1 см. Перець нарізати соломкою. Моркву натерти на тертці. Цибулю нарізати півкільцями. Спочатку обсмажити курку на розігрітій олії. У цей момент закинути варитися локшину. Як тільки курка підрум'янилася, додати туди моркву. Посмажити хвилину. Потім закинути перець і червону цибулю. Залити 1/2 соусом теріякі та трохи тушкувати, поки вариться локшина. Додати локшину і добре прогріти. Залити ще половину терияки. Посипати кунжутом і насолоджуватися!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram