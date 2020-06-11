Курячі рулетики зі шпинатом

Помийте шпинат, помістіть його в каструльку, включіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте хвилин 5. Я не додаю воду, тому що досить тієї, яка залишається після миття. Якщо хочете зробити шпинат більш ароматним, то перш ніж його закинути, обсмажте зубчик часнику в оливковій олії. Якщо використовуєте заморожений шпинат - дотримуйтесь інструкцій на упаковці.