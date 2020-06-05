Рецепт: овочевий салат із запеченим перцем та адигейським сиром

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Сьогодні пропонуємо ароматний салат від фудблогера @ the_ksusha, рецепт якого вона виклала на своїй сторінці в інстаграм в перший день літа.
https://www.instagram.com/p/CA-JN2BAYYh/
"У моєму блозі, - пише відомий фудблогер, - представлено багато різних салатів з куркою, сиром, морепродуктами та м'ясом, якими ви можете поласувати у вечірній час, і тоді не доведеться" віддавати вечерю ворогові "!
Що стосується сьогоднішнього салату, то це справжня синергія смаків, вітамінів і користі!
Тут і ароматний базилік, і солодкий печений перець, і соковита ніжна цибуля, і медові томати!
А завершує композицію одна з моїх улюблених заправок на основі базиліка та бальзамічного соусу!
Для приготування салату нам знадобиться:
Болгарський перець - 2 шт.
Адигейський сир - кількість за бажанням
Часник - 2зуб.
Салат мікс - 60гр.
Помідори - 3-4шт.
Кримська (ялтинська) цибуля - 1/3 шт.
⠀ Для заправки:
Оливкова олія - 80мл.
Зелений базилік - жменя
Яблучний оцет - 1ст.л.
Бальзамик крем - 1ч
Часник - 1зуб.
Сіль щіпка
Насамперед запікаємо перець!
Для цього ріжемо його навпіл, очищаємо від перетинок і насіння, викладаємо на деко зрізом вниз, скроплюємо оливковою олією і відправляємо на 35 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку.
По готовності дістаємо перець, перекладаємо в миску, щільно накриваємо її кришкою і даємо охолонути.
Після цього перець буде добре чиститися.
Очищаємо перець і нарізаємо його на тонкі смужки.
Тепер готуємо заправку!
Для цього кладемо в блендер всі інгредієнти для неї та подрібнюємо.
Пробуємо, якщо треба, досолюємо або додаємо трохи цукру або меду.
Далі беремо сир, нарізаємо його на шматочки, товщиною близько 1см та обсмажуємо з двох боків до рум'яної скоринки на сковороді з невеликою кількістю масла.
Сир вийде ароматним, якщо попередньо в цьому маслі обсмажити роздавлений часник.
Тепер можна збирати салат! У салатницю викладаємо салатний мікс, нарізаємо помідори, печений перець, цибулю, нарізану пір'ям, і смажений сир.
Поливаємо салат нашою смачною заправкою, перемішуємо і подаємо!
Цей салат неодмінно вам сподобається! "
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