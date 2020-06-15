Незвичайний рецепт: равіолі з цукіні

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків, що приготовлені з сезонних продуктів. Сьогодні пропонуємо рецепт равіолі з цукіні, яким поділилася на своїй сторінці в інстаграм фудблогер Таня Нарута narutainlondon.

https://www.instagram.com/p/By7Xl0blE3b/

Складові

3 невеликих цукіні

250 гр. рікотти

пучок свіжого базиліка

трохи кетчупу або томатної пасти

свіжий шпинат

сир (у мене була моцарелла)

сіль і перець за смаком

Приготування

Приготуйте основу для равіолі, нарізавши поздовжньо цукіні на тонкі широкі смужки.

Поставте на вогонь сковороду, збризніть оливковим маслом та покладіть шпинат. Обсмажте, постійно помішуючи. Коли шпинат буде готовий, додайте рікотту, базилік, сіль і перець. Начинка готова.

Збираємо равіолі. Кладемо 4 смужки цукіні так, щоб вони перекривали одна одну, утворюючи плюсик ➕

На перетині викладаємо начинку та загортаємо конвертиком. Акуратно складіть равіолі в форму для випічки. Залийте кетчупом або томатною пастою та випікайте 20 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів.

Готові равіолі посипте моцарелою та поставте в духовку ще хвилин на 5, щоб сир розплавився. Смачного!

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