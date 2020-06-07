Рецепт: шакшука - ідеальний сніданок з овочів та яєць

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків, приготованих популярними фудблогерами. Сьогодні пропонуємо сніданок від Тетяни @narutainlondon, який прикрасить ваш недільний ранок.

Складові

4 яйця

1 цибулина

1 солодкий болгарський перець

2 помідори

2 зубчики часнику

2-4 ст.л. томатної пасти

свіжа зелень

оливкова олія

сіль і спеції за смаком

Приготування

Для початку підготуйте овочі, порізавши все невеликими кубиками.

Далі візьміть сковороду, прогрійте її та додайте оливкової олії.

Обсмажте на ній цибулю і часник до прозорості, додайте болгарський перець і готуйте до м'якості останнього.

Далі вводимо томати, а через 2-3 хвилини – томатну пасту або кетчуп. Трохи посоліть і додайте спеції на власний смак.

Доведіть овочеву суміш до кипіння і зробіть чотири поглиблення, в кожне з яких акуратно розбийте по одному яйцю.

Зменшіть вогонь і продовжуйте томити шакшуку під кришкою, поки яйця не досягнуть необхідного ступеня готовності.

Коли шакшука буде готова, присипте її свіжою зеленню і подавайте на стіл прямо в сковороді.

Смачного!

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