Рецепт: шакшука - ідеальний сніданок з овочів та яєць

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків, приготованих популярними фудблогерами. Сьогодні пропонуємо сніданок від Тетяни @narutainlondon, який прикрасить ваш недільний ранок.
Складові
4 яйця
1 цибулина
1 солодкий болгарський перець
2 помідори
2 зубчики часнику
2-4 ст.л. томатної пасти
свіжа зелень
оливкова олія
сіль і спеції за смаком
Приготування
Для початку підготуйте овочі, порізавши все невеликими кубиками.
Далі візьміть сковороду, прогрійте її та додайте оливкової олії.
Обсмажте на ній цибулю і часник до прозорості, додайте болгарський перець і готуйте до м'якості останнього.
Далі вводимо томати, а через 2-3 хвилини – томатну пасту або кетчуп. Трохи посоліть і додайте спеції на власний смак.
Доведіть овочеву суміш до кипіння і зробіть чотири поглиблення, в кожне з яких акуратно розбийте по одному яйцю.
Зменшіть вогонь і продовжуйте томити шакшуку під кришкою, поки яйця не досягнуть необхідного ступеня готовності.
Коли шакшука буде готова, присипте її свіжою зеленню і подавайте на стіл прямо в сковороді.
Смачного!
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