Сібас в божевільній воді - рецепт дуже смачної риби

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з сезонних продуктів. Сьогодні в меню пікантна риба від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italii.

Про цю страву Оксана на своїй сторінці інстаграм повідомляє цікаві факти: "Це один з моїх улюблених способів приготувати рибку, все дуже просто і швидко, а виходить неймовірно смачно! Чому називається в божевільній воді? За однією версією, тому що в минулому при приготуванні цього рецепта рибалки додавали морську воду.

За іншою версією, тому що можна включити фантазію і до основних інгредієнтів додати те, що подобається. Я завжди додаю орегано та оливкі.Такім способом можна приготувати практично будь-яку рибку, у мене це зазвичай сібас (на фото) або дорада, також цей рецепт підійде для скумбрії.

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https://www.instagram.com/p/Bm_XVYlHFW_/

Складові

1 риба (ідеально буде з сібас або дорадо) вагою 1,2-1,5 кг або 2 по 800 гр

300гр помідорів чері

4 зубчики часнику

гострий перчик чилі (за бажанням)

петрушка

біле вино (неповна склянка)

орегано (за бажанням)

10 оливок (за бажанням)

сіль перець

оливкова олія

Приготування

Рибу почистити від луски та всередині. Внутрішню порожнину посолити, покласти 2 зубчики часнику і трохи подрібненої петрушки. Змастити деко оливковою олією, викласти рибу, помідори, що розрізані навпіл, гострий перець, часник, що залишився, трохи нарубаної петрушки, оливки. Посолити, поперчити, додати неповну склянку вина і приблизно півсклянки води (щоб рідина закривала рибу до половини), посипати орегано. Полити рибу зверху тонкою цівкою оливкового масла і поставити в духовку, що розігріта до 200 градусів на 20-25 хвилин. Обробити рибу на філе та полити томатним соусом, який вийшов при запіканні.

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