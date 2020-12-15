Меган Маркл поділилася рецептом улюбленого різдвяного коктейлю

Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася рецептом напою на основі мигдального молока і бурбона. У поєднанні з імбиром, корицею, гвоздикою і кардамоном цей коктейль створює зимовий настрій.

Перш ніж стати членом королівської родини, Меган Маркл регулярно розповідала про свої улюблені напої і ділилася рецептами різних страв – як в інтерв'ю для преси, так і в своєму блозі про стиль життя The Tig. Власний блог герцогиня назвала на честь свого улюбленого тосканського вина Tignanello.

Видання Insider згадує, що одного разу вона розповідала рецепт свого улюбленого мигдального коктейлю для зимових свят.

Інгредієнти:

мигдальне молоко – 4 склянки

мелена кориця – 1 ч. л.

кардамон – 1 ч. л.

мелений імбир – 1 ч. л.

гвоздика – 1/2 ч. л.

сушені фініки (замочити у воді) – 8 шт.

ваш улюблений бурбон або віскі

палички кориці – 2 шт. (для прикрас)

Приготування:

Всі інгредієнти крім алкоголю змішати у блендері і перекласти в невелику каструлю. Нагріти на маленькому вогні і додати в каструлю 150-200 мл алкоголю (кількість залежить від ваших особистих уподобань). Розлити напій у чашки або келихи і прикрасити паличкою кориці. Якщо ви хочете пити цей напій холодним, пропустіть пункт з нагріванням, просто складіть всі інгредієнти в шейкер для коктейлів і гарненько потрусіть. Подавайте в келихах для шампанського з обідком з цукру і кориці на келиху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принц Гаррі і Меган Маркл погодилися зніматися в реаліті-шоу про їхнє життя. Подружжя вже домовилися про зйомки зі стрімінговою платформою Netflix: камери телеоператорів будуть слідувати за Гаррі і Меган протягом трьох місяців. В основному шоу висвітлюватиме благодійну роботу подружжя.

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