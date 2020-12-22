Рецепти на Різдво та Новий рік: що приготувати з риби

Наближається католицьке Різдво (а там не за горами Новий рік і православне Різдво), пора подумати про святкове меню.

Редакція FoodOboz вже розповідала вам, як приготувати на Різдво цілого гуся (рецепти і поради про те, як правильно вибрати свіжу птицю можна почитати тут ), а також ділилася з вами рецептами печеного і тушкованого м'яса з фруктами (список рецептів тут). Сьогодні ми пропонуємо вам подумати про рибу – ця страва стане чудовою прикрасою святкового столу.

Запечена риба

Найідеальніший варіант для святкового столу. По-перше, для приготування подібної страви знадобиться мінімум зусиль, по-друге, ні для кого ні секрет, що риба в духовці набагато корисніша, ніж смажена.

Запечена риба набагато корисніша, ніж смажена. Джерело: 1zoom.ru

Рецепти запеченої риби:

Риба в соусі

Риба в соусі є ще одним прекрасним варіантом для святкового столу. Крім того, що соуси відмінно доповнюють ту чи іншу рибу, вони також допомагають часом "вирівняти" специфічний для деяких видів риби смак. Для жирних сортів риби більше пасують соуси з кислуватим смаком. А соуси на основі вершків чи вершкового масла прекрасно доповнять нежирні сорти риби.

Для жирних сортів риби більше підходять соуси з кислуватим смаком. Джерело: wellseasonedstudio.com

Рецепти риби в соусі:

Риба в горщику

Ідеальний варіант, якщо ви хочете приготувати порційні страви: одного горщика цілком вистачить на порцію для дорослої людини. Час приготування залежить від того, чи додаєте ви інгредієнти в горщики в сирому вигляді або вже після попередньої обробки. Якщо ви запікатєте вже готові продукти, тоді час приготування буде максимум півгодини. Якщо ж рибу та інші інгредієнти ви спочатку готуєте в сирому вигляді, то час приготування може збільшитися до години.

Час приготування риби в горщиках – від 30 до 60 хвилин. Джерело: taste.com.au

Рецепти риби в горошочках:

Смажена риба

Ну і для тих, хто любить смажену рибу зі хрусткою скоринкою, теж пропонуємо кілька рецептів на вибір. Рибу можна смажити як цілу, так і шматочками. Можна смажити з цибулею, в клярі, в тісті, в борошні, в яйці, в сухарях тощо. Все залежить від вашої фантазії. Головне тут – не пересмажити рибу. Тому важливо спочатку добре нагріти сковороду з олією, а потім викласти в неї підготовлену рибу і трохи обсмажити на сильному вогні, а далі на повільному довести до необхідного стану. Якщо скоринка вже стала рум'яною, але сама риба ще не готова, її прикривають кришкою і доводять до кондиції на слабкому вогні або на короткий час відправляють в духовку.

Рибу можна смажити як цілу, так і шматочками. Джерело: yourultimatemenu.com

Рецепти смаженої риби:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про соуси, які можуть замінити майонез у новорічних салатах, ділився з вами рецептами олів'є без м'яса і докторської ковбаси, а також писав про салати, які стануть прекрасною альтернативою радянським стравам на новорічному столі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!