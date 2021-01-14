Ріанна випустить кулінарну книгу

Популярна співачка Ріанна збирається випустити книгу рецептів карибської кухні.

Як розповіла співачка в інтерв'ю британському виданню Closer, під час локдауна вона стала більше проводити часу на кухні: приготування допомагала їй зняти стрес.

"Карантин дав мені час зайнятися тим, що я ніколи не могла б робити раніше. Я змогла подивитися все те, що довгий час відкладала, приготувати що-небудь і вийти прогулятися. Дуже важливо, щоб ми приділяли увагу тим дрібницям, які нам подобаються, і були добрішими до себе ", – каже Ріанна.

Співачка також розповіла, що вона родом з Барбадосу і просто обожнює свою національну кухню і є багато свіжої риби. Ріанна стежить за своїм харчуванням і намагається їсти здорову їжу, але в той же час визнається, що ні в чому себе не обмежує.

"Якщо я захочу чізбургер, я його обов'язково з'їм. Але я також займаюся спортом три або чотири рази на тиждень, для мене важливо відчувати себе здоровою", – зазначила співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ріанна стала найбагатшою жінкою в світі музики за версією журналу Forbes.

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