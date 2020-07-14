Розкрито 4 хитрощі, як змусити авокадо швидко дозріти

Авокадо – це смачний тропічний фрукт з неймовірною текстурою, чудовим смаком і універсальністю для приготування численних страв. Однак важливо, щоб воно було м'яким, перш ніж його використовувати.

Якщо авокадо зелене, не варто класти його в духовку, намагаючись прискорити процес дозрівання. Є й інші прийоми, які можна використати, щоб зберегти всі його переваги. Для цього знадобиться лише паперовий пакет, борошно, сонячне світло, яблука або банани, повідомляє ticbeat.com.

4 хитрощі, щоб швидко дозріти авокадо

Покласти в паперовий пакет. Це простий і ефективний спосіб швидкого дозрівання авокадо. Воно природним чином розм'якшується, виділяючи газоподібний етилен, а пакет затримує його зсередини, прискорюючи дозрівання.

Зберігати разом з іншими фруктами. Також можна вдосконалити попередній спосіб, помістивши поруч з авокадо яблука або банани. Вони теж виділяють етилен, а це збільшує його концентрацію та поліпшує ефективність процесу.

Покрити борошном. Якщо покласти борошно в пакет, щоб покрити або частково занурити авокадо, виділення етилену з нього тільки посилиться. Також борошно має додатковий ефект поглинання надлишкової вологи, допомагаючи фрукту бути абсолютно зрілим, зеленим і кремовим, а не коричневим і м'яким.

Помістити в сонячне місце. Це дозволить швидше пом'якшити авокадо без зміни його смаку, що властиво нагріванню в духовці або мікрохвильовій печі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що авокадо, виноград і банани відносяться до найкалорійніших фруктів. Однак, незважаючи на це, вони забезпечують організм необхідними вітамінами і мінералами, тому їх не варто виключати з раціону.

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