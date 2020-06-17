Розкрито користь пива для здоров'я: результати досліджень

Згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі Nutrients, пацієнти з ожирінням, які вживають пиво в помірних кількостях, можуть знизити серцево-судинні фактори ризику і вплинути на захист кровоносних судин.

За словами доктора Джемми Вілахур з Каталонського інституту серцево-судинних наук (Барселона), помірне споживання пива позитивно впливає на "поганий" холестерин, оскільки зменшує його рівень і значно збільшує кількість "хорошого" холестерину, повідомляє saludycardiologia.com.

Пиво зменшує рівень "поганого" холестерину

Дослідження надає докази того, що вживання безалкогольного або традиційного пива в помірних кількостях протягом досліджуваного періоду (8 тижнів) не змінило або викликало мінімальні зміни в діапазоні клінічних нормальних показників функцій печінки та нирок.

Використовуваний метод

Щоб отримати вищезгадані результати, учасників розділили на дві групи і просили пити традиційне пиво протягом 1 місяця. Після цього вони пили безалкогольне пиво.

Результати були дивовижними, так як люди вживали пиво в різні періоди, і ніяких порушень артеріального тиску і частоти серцевих скорочень не спостерігалося. Це у порівнянні з тим, що відбувається, коли людина вживає інші алкогольні напої в надлишку.

Результати

Ще одне важливе відкриття полягає в тому, що після експерименту маса тіла учасників і ризик системних запалень не збільшилися, а ендотеліальна функція судин теж не змінилася. Це дозволило дійти висновку, що щоденне, але помірне вживання пива під час дослідження не викликало значних змін в роботі печінки або нирок.

Крім того, воно також не вплинуло на масу тіла, рівень глюкози в плазмі або характер артеріального тиску, незважаючи на надлишкову вагу або ожиріння 1-го ступеня (ІМТ від 30 до 35).

Рекомендоване споживання

Дослідники відзначають, що кардіозахисні ефекти очевидні тільки при помірному споживанні пива, а саме:

Жінки: не більше 20 грам алкоголю 2-3 сортів пива.

Чоловіки: не більше 30 грам.

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