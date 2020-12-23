Що готувати на Різдво: 15 рецептів куті

Що таке кутя і як правильно її готувати? Напередодні Різдва Христового редакція FoodOboz відповідає на всі запитання.

Кутя – одна з обов'язкових страв на різдвяному столі. Саме слово "кутя" походить від давньогрецького виразу, яке в дослівному перекладі означає "варене зерно". У Стародавній Греції (а потім і в Україні) ця страва спочатку була пов'язана з традиційним вшануванням покійних, і подавалася на стіл напередодні всіх релігійних свят.

Готують кутю, як правило, з різноманітної крупи або зерна: пшениці, перловки, ячменю, рису, вівса, а іноді навіть з гречки. Заправляють кутю традиційно рідким медом, іноді розводять компотом або узваром. За бажанням в кутю можна додавати різноманітні сухофрукти, заморожені або свіжі фрукти та ягоди, а також всілякі спеції і прянощі. Все залежить від вашої фантазії та смакових уподобань.

Готують кутю, як правило, з різноманітної крупи або зерна. Джерело: Pinterest

Ми пропонуємо вам п'ятнадцять рецептів куті – з різної крупи та зі всілякими добавками.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун заявила, що кутя – не просто різдвяна страва, а справжній суперфуд, який містить багато корисних інгредієнтів.

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