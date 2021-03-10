Що готувати з редису крім салату: 3 небанальні рецепти

Весна – пора редису. На ринках і в супермаркетах уже можна знайти перші пучки яскравих червоно-зелених "букетиків".
Редакція FoodOboz розповідає, що можна приготувати з редиски крім банального весняного салату з молодою капустою та огірком.
Смажений редис
редис
сіль, перець
часник
запашні трави
олія
Редис помити, обсушити рушником і відрізати хвостики. Розрізати навпіл або на чотири частини (залежить від розміру редису).
Викласти на змащену олією сковорідку, посолити, поперчити, вичавити один-два зубчики часнику і додати улюблені трави
Смажити на середньому вогні, помішуючи, до золотавого кольору з усіх боків.
Якщо ви хочете більш здоровий варіант, редис можна запекти в духовці. Для цього потрібно скропити олією, додати сіль і спеції, добре перемішати. Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 15-20 хвилин. У процесі запікання редис краще перемішувати – так він краще пропечеться з усіх боків.
Маринований редис
невеликий редис – 10 шт.
червоний винний оцет – 0.5 склянки
вода – 0.5 склянки
духмяний перець – 10 горошин
сіль – 1,5 ч. л.
цукор – 1 ч. л.
Редис помити, відрізати хвостики. Нарізати тонкими кільцями (можна ножем, можна спеціальною овочерізкою). Скласти в банку, додати перець горошком.
Воду змішати з оцтом, цукром і сіллю. Добре розмішати – поки сіль і цукор не розчиняться.
Залити розсолом редис, закрити банку кришкою і поставити на годину в холодильник.
Чипси з редису
редис
сіль
улюблені приправи і спеції
олія
Редис помити, витерти насухо і нарізати тонкими кружечками. Викласти в глибоку миску, додати сіль, перець та інші спеції чи прянощі. Скропити олією та добре перемішати.
Деко застелити пергаментом, акуратно викласти редис – так, щоб кожен кружечок лежав окремо і не торкався сусіднього.
Поставити в нагріту до 150 градусів духовку. Хвилин через десять, коли редис підрум'яниться, дістати і перевернути кружечки, щоб чипси рівномірно "засмагли" з усіх боків. Якщо кружечки будуть сильно сухими, бризніть на них олією.
Знову поставити в духовку на 7-10 хвилин. Стежте за часом (інакше чипси згорять). Дістати з духовки, остудити та їсти вприкуску з улюбленим соусом.
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