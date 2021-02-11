Страви із синьої капусти: 7 простих рецептів на кожен день

Взимку, коли ринки не балують нас великою кількістю сезонних овочів, на ринках і в супермаркетах тішать лише дві речі: гарбуз і синя капуста.
І якщо про гарбуз ми вам вже розповідали (за посиланням можна почитати рецепти страв із гарбуза на сніданок, обід і вечерю), то сьогодні хочемо поговорити про синю капусту. Або, як її ще називають, червону.
Редакція FoodOboz розповідає, що можна приготувати з синьої капусти: ділимося рецептами супу, салатів, голубців і веганських стейків з синьої капусти, а також розповідаємо, як приготувати мариновану синю капусту та як потушкувати синю капусту з яблуками.
Голубці з синьої капусти
синя капуста – 1 качан
фарш – 300 г
рис – 50 г
олія – 3 ст. л.
томатний сік – 1 л
сіль, перець – на смак
Рис відварити до напівготовності. Змішати його з фаршем, посолити, поперчити і добре вимішати.
У капусті вирізати качан і опустити у велику каструлю з киплячою водою. Варити, поки листя не будуть легко зніматися.
На дно каструлі викласти трохи сирої шинкованной капусти і додати олію.
Фарш загорнути в листя, згорнути конвертиками і щільно скласти в каструлю. Залити томатним соком, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні хвилин 30-40.
Салат з моркви та синьої капусти
синя капуста – четвертинка
біла капуста – четвертинка
морква – 1 шт.
лимон – четвертинка
олія – 3 ст. л.
сіль, перець – на смак
Капусту помити, тонко нашаткувати. Моркву почистити, нарізати тонкою соломкою або натерти на крупній тертушці.
Скласти в миску, посолити, поперчити, добре перемішати.
Масло змішати з лимонним соком і заправити отриманою сумішшю салат.
Тушкована синя капуста
синя капуста – 1 кг
яблуко – 1-2 шт.
цибуля – 1 шт.
вершкове масло – 2 ст. л.
олія – 2 ст. л.
винний оцет – 3 ст.л.
мед – 3 ст.л.
сіль – 1 ч.л.
Капусту помити, тонко нашаткувати. Цибулю почистити, дрібно порубати ножем.
У глибокій сковороді розтопити вершкове масло. Потім додати олію та цибулю. Смажити, помішуючи, поки цибуля не стане м'якою.
Додати капусту та нарізане невеликими шматочками яблуко.
Приправити оцтом, сіллю і медом. Добре перемішати.
Накрити кришкою і готувати, періодично помішуючи, півтори години на слабкому вогні.
Стейки з синьої капусти
синя капуста – 1 шт.
сіль, перець – на смак
олія – 3 ст. л.
часник – 2-3 зубчики
Капусту помити, витерти насухо, нарізати кільцями.
Часник почистити, вичавити в олію, помішати. Змастити олійно-часниковою сумішшю капусту з усіх боків, посипати сіллю і перцем.
Викласти на застелену пергаментом або фольгою деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати 20-25 хвилин.
Маринована синя капуста
капуста – 1 шт.
лавровий лист – 3 шт.
перець чорний (горошком) – 15 шт.
перець духмяний (горошком) – 7 шт.
гвоздика – 7 шт.
кориця – 0,5 ч.л
сіль – 1,5 ст. л.
цукор – 3 ст. л.
оцет – 250 мл
вода – 0,75 л
олія – 50 мл
Капусту нашаткувати, утрамбувати в банку.
Зварити маринад. Для цього всі інгредієнти скласти в каструлю, довести до кипіння і варити, помішуючи, близько 5 хвилин.
Маринадом залити капусту, дати настоятися пару днів. Зберігати в холодильнику.
Салат із синьої капусти і солодкої кукурудзи
синя капуста – половинка
консервована кукурудза – 0,5 банки
невелика червона цибулина – 1 шт.
сіль, перець – за смаком
домашній майонез – 2 ст. л.
Капусту тонко нашаткувати. Скласти в миску, посипати сіллю, пом'яти руками, щоб вона дала сік.
Цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями, додати до капусти.
Додати кукурудзу, поперчити і заправити домашнім майонезом.
Рецепти домашнього майонезу можна подивитися тут.
Крем-суп з синьої капусти
синя капуста – половинка
картопля – 2-3 шт.
цибуля – 1 шт.
бульйон – 1 л
олія – 3 ст. л.
сіль – на смак
Овочі помити і почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати.
Цибулю обсмажити в олії до золотистого кольору.
Картопля і капусту покласти в каструлю, залити бульйоном, посолити і довести до кипіння.
Додати пасеровану цибулю і готувати 15-20 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м'якими.
Готовий суп пюрирувати блендером.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!