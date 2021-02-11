Страви із синьої капусти: 7 простих рецептів на кожен день

Взимку, коли ринки не балують нас великою кількістю сезонних овочів, на ринках і в супермаркетах тішать лише дві речі: гарбуз і синя капуста.

І якщо про гарбуз ми вам вже розповідали (за посиланням можна почитати рецепти страв із гарбуза на сніданок, обід і вечерю), то сьогодні хочемо поговорити про синю капусту. Або, як її ще називають, червону.

Редакція FoodOboz розповідає, що можна приготувати з синьої капусти: ділимося рецептами супу, салатів, голубців і веганських стейків з синьої капусти, а також розповідаємо, як приготувати мариновану синю капусту та як потушкувати синю капусту з яблуками.

Новий погляд на старі добрі голубці. Джерело: bevcooks.com

Голубці з синьої капусти

синя капуста – 1 качан

фарш – 300 г

рис – 50 г

олія – 3 ст. л.

томатний сік – 1 л

сіль, перець – на смак

Рис відварити до напівготовності. Змішати його з фаршем, посолити, поперчити і добре вимішати. У капусті вирізати качан і опустити у велику каструлю з киплячою водою. Варити, поки листя не будуть легко зніматися. На дно каструлі викласти трохи сирої шинкованной капусти і додати олію. Фарш загорнути в листя, згорнути конвертиками і щільно скласти в каструлю. Залити томатним соком, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні хвилин 30-40.

Легкий салат із сезонних зимових овочів. Джерело: adashofmegnut.com

Салат з моркви та синьої капусти

синя капуста – четвертинка

біла капуста – четвертинка

морква – 1 шт.

лимон – четвертинка

олія – 3 ст. л.

сіль, перець – на смак

Капусту помити, тонко нашаткувати. Моркву почистити, нарізати тонкою соломкою або натерти на крупній тертушці. Скласти в миску, посолити, поперчити, добре перемішати. Масло змішати з лимонним соком і заправити отриманою сумішшю салат.

Чудовий гарнір до м'яса. Джерело: epicurious.com

Тушкована синя капуста

синя капуста – 1 кг

яблуко – 1-2 шт.

цибуля – 1 шт.

вершкове масло – 2 ст. л.

олія – 2 ст. л.

винний оцет – 3 ст.л.

мед – 3 ст.л.

сіль – 1 ч.л.

Капусту помити, тонко нашаткувати. Цибулю почистити, дрібно порубати ножем. У глибокій сковороді розтопити вершкове масло. Потім додати олію та цибулю. Смажити, помішуючи, поки цибуля не стане м'якою. Додати капусту та нарізане невеликими шматочками яблуко. Приправити оцтом, сіллю і медом. Добре перемішати. Накрити кришкою і готувати, періодично помішуючи, півтори години на слабкому вогні.

Чудова страва для тих, хто не їсть м'яса. Джерело: thisseasonstable.com

Стейки з синьої капусти

синя капуста – 1 шт.

сіль, перець – на смак

олія – 3 ст. л.

часник – 2-3 зубчики

Капусту помити, витерти насухо, нарізати кільцями. Часник почистити, вичавити в олію, помішати. Змастити олійно-часниковою сумішшю капусту з усіх боків, посипати сіллю і перцем. Викласти на застелену пергаментом або фольгою деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати 20-25 хвилин.

Замість квашеної капусти. Джерело: willamettetransplant.com

Маринована синя капуста

капуста – 1 шт.

лавровий лист – 3 шт.

перець чорний (горошком) – 15 шт.

перець духмяний (горошком) – 7 шт.

гвоздика – 7 шт.

кориця – 0,5 ч.л

сіль – 1,5 ст. л.

цукор – 3 ст. л.

оцет – 250 мл

вода – 0,75 л

олія – 50 мл

Капусту нашаткувати, утрамбувати в банку. Зварити маринад. Для цього всі інгредієнти скласти в каструлю, довести до кипіння і варити, помішуючи, близько 5 хвилин. Маринадом залити капусту, дати настоятися пару днів. Зберігати в холодильнику.

Салат можна заправити домашнім майонезом або сметаною. Джерело: fromscratchfast.com

Салат із синьої капусти і солодкої кукурудзи

синя капуста – половинка

консервована кукурудза – 0,5 банки

невелика червона цибулина – 1 шт.

сіль, перець – за смаком

домашній майонез – 2 ст. л.

Капусту тонко нашаткувати. Скласти в миску, посипати сіллю, пом'яти руками, щоб вона дала сік. Цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями, додати до капусти. Додати кукурудзу, поперчити і заправити домашнім майонезом.

Рецепти домашнього майонезу можна подивитися тут.

Яскравий зігріваючий крем-суп. Джерело: tastymediterraneo.com

Крем-суп з синьої капусти

синя капуста – половинка

картопля – 2-3 шт.

цибуля – 1 шт.

бульйон – 1 л

олія – 3 ст. л.

сіль – на смак

Овочі помити і почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати. Цибулю обсмажити в олії до золотистого кольору. Картопля і капусту покласти в каструлю, залити бульйоном, посолити і довести до кипіння. Додати пасеровану цибулю і готувати 15-20 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м'якими. Готовий суп пюрирувати блендером.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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