Що їсти на сніданок для розгону метаболізму: відповідь нутриціології

Вживаючи певні продукти на сніданок, можна "розігнати" свій метаболізм і, відповідно, швидко скинути вагу. День, зокрема, варто починати з води.
Важливо пам'ятати, щоб дійсно досягти бажаних результатів, свій день потрібно починати правильно, а саме з продуктів, які прискорять обмін речовин. Про це розповіла нутриціолог Анна Берсенєва, передає "Чемпіонат".
Ранок потрібно починати з води
Берсенєва рекомендує для запуску організму і розгону метаболізму після пробудження випити склянку води, бажано гарячої води – 45-50 градусів з часточкою лимона. Саме це допоможе запустити всі важливі процеси в організмі.
Білок і клітковина
Ідеально на сніданок підійдуть білки, наприклад, невеликий шматочок білого м'яса або ростбіфу з цільнозерновим хлібом або крекерами, а також просто яйця. Прекрасним доповненням стануть овочі, які багаті клітковиною, наприклад, зелена квасоля, броколі, спаржа.
Варто відзначити, що білок і харчові волокна в сукупності добре позначаються на обміні речовин.
спеції
Як стверджує експерт, метаболізм прискорюють також спеції, які можна додати практично в усі страви, наприклад:
кориця,
імбир,
куркума.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, одна порція "шкідливою" їжі в день може збільшити ризик смерті від хвороб серця на 9%. Учасники дослідження, які вживали ультра-оброблену їжу в більшій кількості, мали більш високий рівень захворюваності в порівнянні з учасниками, що споживали найменшу кількість такої їжі.
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