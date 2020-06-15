Що корисніше – черешня чи вишня: відповідають дієтологи

Ці ягоди відрізняються кількістю цінних нутрієнтів у складі: у вишні їх більше, і в ній же міститься менше цукру, ніж у черешні.

Вишня більш "ефективна" для омолодження організму, схуднення та зміцнення імунітету, а черешня корисніша для крові, – такі факти наводять на своїй сторінці в Instagram dietology.pro.

Виявляється, в черешні міститься багато вітамінів груп В, С, Е, Р, корисні органічні кислоти (лимонна, бурштинова і яблучна), мінерали (хром, кобальт, залізо, йод, кремній і багато інших), флавоноїди і пектин, глюкоза та клітковина.

Найбільше в черешні вітаміну С, який необхідний для зміцнення захисних сил організму та протистояння різним інфекційним і вірусним захворюванням. Він також сприяє зміцненню стінок кровоносних судин. Регулярне вживання черешні активізує процеси виведення надлишку рідини та поновлення кров'яних клітин.⠀

Але їсти черешню потрібно не в будь-яких кількостях. В разі надмірного вживанні ягід з'являються розлади кишечника, здуття живота, – стверджують дієтологи з dietology.pro.

Відмовитися від цього продукту слід, якщо:

є алергічні реакції;

діагностовано розлади роботи кишечника, пов'язані з інфекційними захворюваннями;

встановлено синдром роздратованого кишечника;

підтверджено захворювання підшлункової залози та шлунка різної етіології.

Скільки ж черешні можна з'їдати на день? Для дорослої людини, що не має проблем зі здоров'ям, добова доза не має перевищувати 150 грамів. Цифра, звісно, умовна, і кожен організм має свої особливості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рослинна їжа є найкращим низькокалорійним продуктом, який легко наситить організм людини.

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