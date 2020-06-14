Що потрібно їсти для профілактики раку: експерти дали поради

Американське онкологічне товариство (ACS) оновило рекомендації по харчуванню та фізичній активності для профілактики раку. Експерти наголосили на необхідності скорочення вживання червоного м'яса, підсолоджених напоїв і алкоголю.

Рак є другою причиною смерті в усьому світі, й, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 30% смертей від цього захворювання можна запобігти, повідомляє elespanol.com.

Це пояснюється 5 факторами ризику: недостатнім споживанням фруктів та овочів, високим індексом маси тіла, недостатньою фізичною активністю і впливом тютюну та алкоголю. Оновлені поради ACS, які засновані на найостанніших наукових даних, відображають деякі ключові відмінності від попередніх.

Здорове харчування в будь-якому віці

Раніше рекомендувалося здорове харчування, яке багате на рослинні продукти:

Вибирати продукти та напої, які допомагають підтримувати здорову вагу.

Обмежувати споживання переробленого та червоного м'яса.

Їсти як мінімум 2,5 склянки овочів і фруктів в день.

Віддавати перевагу цільнозерновим в порівнянні з рафінованими зерновими продуктами.

Рекомендується їсти різні овочі та бобові Getty

Тепер необхідно слідувати правилам здорового харчування в будь-якому віці:

Включати поживні продукти, які допомагають підтримувати вагу в межах здорового діапазону.

Їсти різні овочі (темно-зелені, червоні, помаранчеві), а також бобові, які багаті на клітковину (квасоля, боби і горох).

Їсти фрукти, особливо цільні (натуральні).

Віддавати пріоритет цільнозерновим продуктам.

Таким чином, червоне та перероблене м'ясо, підсолоджені напої, продукти високого ступеня переробки повинні бути обмежені або виключені. Їхнє споживання пов'язане з надлишком жиру в організмі.

Виключення або обмеження алкоголю

Експерти вказують, що необхідно виключити або обмежити споживання алкоголю, не перевищуючи одного напою в день для жінок і двох – для чоловіків.

Лаура Макарофф, віце-президент з профілактики та раннього виявлення раку в Американському онкологічному суспільстві, пояснює, що раціон харчування, а не конкретні продукти, важливі для зниження ризику розвитку раку та поліпшення загального стану здоров'я.

За її словами, не існує єдиної групи продуктів, якої було б достатньо для досягнення значного зниження ризику розвитку раку. Наукові дані підтверджують перехід від підходу, заснованого на поживних речовинах, до більш цілісної концепції раціону харчування. Фактичні дані свідчать про те, що здорове харчування пов'язане з нижчим ризиком розвитку раку, особливо колоректального або молочної залози.

Збільшення фізичної активності

Раніше дорослим рекомендувалося не менше 150 хвилин помірної активності (ходьба, танці, їзда на велосипеді) або 75 хвилин інтенсивного бігу щотижня.

Тепер слід виділяти 150-300 хвилин для помірної активності або 75-150 хвилин – для інтенсивної. Ідеальним є досягнення або навіть перевищення верхньої межі в 300 хвилин на тиждень.

Таким чином, необхідно обмежити сидячий спосіб життя і будь-які форми пасивного дозвілля. У разі дітей і підлітків, вони повинні займатися спортом щодня, хоча б протягом однієї години з помірною або енергійною інтенсивністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, макарони, боби, перець і цитрусові є одними з тих продуктів, які не варто викидати занадто швидко. У них тривалий період зберігання, тому вони можуть використовуватися на кухні значно довше.