Що потрібно знати про вітаміни: розкрито корисні властивості

Вітаміни – це органічні сполуки, які беруть участь практично в усіх життєво важливих процесах організму. Наприклад, вони необхідні для формування м'язів, функціонування нервової системи та підтримання енергетичного балансу.

Організм не здатний виробляти їх самостійно або робить це в недостатніх кількостях. Через це необхідно приймати вітаміни з їжею. Щоб уникнути дефіциту, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щодня вживати п'ять порцій фруктів і овочів, повідомляє foodspring.it.

В даний час відомо 13 незамінних вітамінів для людини. Вони діляться на водорозчинні та жиророзчинні, а також розрізняються за способом їх поглинання, транспортування, зберігання та виведення з організму.

Жиророзчинні вітаміни (А, D, E і K)

Ці вітаміни розчиняються в жирах, зберігаються в організмі та виводяться через кишківник. Через те, що вони накопичуються, немає необхідності приймати їх регулярно, інакше це може призвести до передозування. Рекомендується завжди консультуватися з лікарем, перш ніж приймати препарати, які містять ці вітаміни.

Водорозчинні вітаміни (С і група В)

На відміну від жиророзчинних, водорозчинні вітаміни не накопичуються в організмі, тому повинні постійно надходити з їжею. Як випливає з назви, вони розчиняються у воді, а надлишкові кількості виводяться через нирки.

Функції вітамінів

В цілому вітаміни потрібні для формування тканин і виробництва енергії. Деякі з них також мають антиоксидантну дію, завдяки чому можуть запобігати утворенню вільних радикалів, які сприяють розвитку багатьох захворювань.

Окремі вітаміни мають певні функції. Наприклад, вітамін А необхідний для зорових процесів, вітамін D – регулює метаболізм фосфору і кальцію, сприяючи здоров'ю кісток, вітамін В12 – бере участь в діленні клітин, утворенні крові та генетичного матеріалу, а також в розщепленні жирних кислот і амінокислот.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про вітаміни, які підвищують імунітет і позитивно впливають на життєдіяльність організму.

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