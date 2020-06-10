Що відбувається, якщо пити алкоголь щодня: названо небезпечні наслідки

Ефект від регулярного вживання алкоголю набагато небезпечніший, ніж можна подумати. Серед наслідків найчастіше виділяються проблеми з травленням, печінкою, серцем і сном.

Незважаючи на це, згідно з даними дослідницької фірми Nielsen, під час пандемії COVID-19 продажі алкоголю зросли більш ніж на 20%, повідомляє eatthis.com.

OBOZREVATEL пропонує детально ознайомитися з інформацією про те, що саме відбувається з оганізмом, якщо пити алкоголь щодня.

Зменшується кількість бактерій і виникають проблеми з травленням

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Alcohol Research, після першого ковтка алкоголь негайно впливає на бактерії в шлунку, зменшуючи кількість здорового мікробіома. Таким чином, щоденне вживання алкоголю призводить до тривалого порушення роботи шлунка і травного тракту.

Збільшується вага

Вино і сир, пиво і гамбургери – одні з ідеальних поєднань алкоголю та їжі. Але вживання їх в надмірних кількостях може призвести до надмірної кількості калорій.

"Організм використовує алкоголь в якості джерела енергії, через що інші поживні речовини (жири, вуглеводи) накопичуються в організмі у вигляді жиру", – говорить Корал Дабарера Едельсон, дієтологиня, яка спеціалізується на лікуванні кишечника.

Відсутній результат тренувань

Тим, хто працює над нарощуванням м'язів, вживаючи алкоголь щодня, не вдасться побачити результати своєї напруженої роботи. За словами дієтологині, споживання алкоголю впливає на швидкість відновлення м'язів (при тренуванні м'язи рвуться, а потім відновлюються, що призводить до зростання). Це особливо важливо після тренувань і під час відпочинку між ними, коли відбувається синтез білка.

Порушується сон

На додаток до зменшення кишкових бактерій щоденне вживання алкоголю збільшує частоту серцевих скорочень. Це ускладнює повне розслаблення і призводить до частого пробудження посеред ночі. За даними Harvard Health, алкоголь може бути причиною 10% випадків хронічного безсоння. Крім того, він змушує м'язи горла розслаблятися, частково закриваючи дихальні шляхи і викликаючи такі проблеми, як апное або хропіння.

Печінка постійно працює в режимі перевантаження

За даними Healthline, у 15% людей, які багато п'ють, розвивається алкогольна хвороба печінки (ARLD). Симптоми включають нудоту, втому, набряклість ніг і багато іншого.

Збільшується ризик серцевого нападу або інсульту

За даними Американської асоціації кардіологів, можна не знати про збільшення жиру в організмі, якщо вживати алкоголь щодня, але він накопичуватиметься в артеріях навколо серця. Тригліцериди, відповідальні за це, в поєднанні з високим рівнем "поганого" холестерину (ЛПНЩ) або низьким рівнем "гарного" холестерину (ЛПВЩ) збільшують ризик серцевого нападу та інсульту.

Тіло не зможе боротися з інфекціями

Щоденне вживання алкоголю призводить до збільшення випадків захворювань. Це пов'язано з тим, що алкоголь знижує ефективність імунної системи і підвищує ймовірність зараження інфекцією.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про небезпеку вживання великої кількості вуглеводів.

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