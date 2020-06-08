Приготування ідеального стейка на грилі – це мистецтво і наука одночасно. Навіть талановитим кухарям можуть знадобитися роки, щоб освоїти прийоми, необхідні для успіху.

Для отримання правильного результату варто звертати особливу увагу на вибір м'яса, його товщину, спеції, температуру приготування і багато іншого.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 15 найкращими порадами американських шеф-кухарів, опублікованими на сайті eatthis.com.

Шеф-кухарі розкрили секрети ідеального стейка на грилі

Вибирати рибай, якщо є сумніви

Найкращі стейки для домашнього приготування на грилі – це мармурові яловичі. Рибай є найпопулярнішим серед них.

Віддавати перевагу центральній частині вирізки

Незалежно від того, готувати нью-йоркський стейк, портерхаус або філе-міньйон, однорідність, яку забезпечує центральна частина вирізки, допоможе зберегти якість кінцевого результату і досягти рівномірного приготування.

Розглядати не тільки рибай

Рибай – прекрасний шматок м'яса. Але якщо потрібно знайти щось подешевше, можна розглянути й інші види. Вибір менш поширених варіантів – це гарний спосіб отримати відмінний стейк за найкращою ціною.

Шеф-кухарі розкрили секрети ідеального стейка на грилі

Шукати необхідну товщину

При виборі стейків слід знайти такий шматок м'яса, який має товщину не менше 2,5 см, а то і 4-5 см.

Уникати добавок

Необхідно уникати стейків з різними добавками, так як вони можуть вплинути на смак м'яса. Поширеним прикладом є сольовий розчин, який призначений для збільшення розміру стейка і рівня вологості.

Не обрізати жир

Жир може виглядати неапетитно на бічних сторонах сирого стейка, але не варто обрізати його повністю. Він привносить певний смак м'яса, тому його наявність, на додаток до мармурових шматочків, допоможе отримати кращий результат.

Змащувати стейк

Рекомендується використовувати канолу і оливкову олію, щоб покрити стейк перед тим, як його приправити (в співвідношенні 80/20 або 90/10 відповідно). Масло дозволить швидко піднятися температурі поверхні, забезпечуючи більш соковитий кінцевий продукт.

Уникати готових приправ

На додаток до олії, для мармурового стейка потрібен тільки грубий мелений чорний перець і кошерна сіль, щоб довести його до досконалості смаку.

Шеф-кухарі розкрили секрети ідеального стейка на грилі

Використовувати маринад для маленьких шматків

Щоб зробити смачнішими більш дрібні шматки, такі як трай-тип і фланк стейк, можна додати маринад. Це допоможе надати більше аромату і пом'якшити їх волокнисту структуру.

Для того, щоб отримати легкий і ароматний маринад, потрібно змішати трохи оливкової олії, бальзамічного оцту, вустерширського і соєвого соусу, діжонської гірчиці та часнику.

Не застосовувати виделку

М'ясо легко наколоти виделкою, щоб посунути або перевернути. Однак не варто піддаватися цьому бажанню, інакше стейк вийде нерівномірно приготованим. Проколи вилкою дозволять вийти соку і можуть призвести до висихання білка і зменшення аромату. Краще завжди використовувати лопатку або щипці.

Не варто часто перевертати

На початку приготування стейк потрібно покласти в найгарячіше місце на грилі, щоб він рівномірно присмажився. Після цього краще перемістити його в більш прохолодну частину. Занадто часте перевертання може призвести до обвуглювання м'яса і зменшення на ньому приправ.

Стежити за температурою

Під час приготування стейку варто тримати під рукою миттєвий термометр для м'яса. Завдяки цьому не доведеться здогадуватися про визначення статусу його готовності, особливо якщо потрібна певна ступінь прожарювання (Rare – 50 °C, Medium – 60 °C, Well Done – 71 °C).

Шеф-кухарі розкрили секрети ідеального стейка на грилі

Набратися терпіння

Коли м'ясо приготувалося, важливо дати йому відпочити від 7 до 10 хвилин (в залежності від самого шматка). Це допоможе сокам рівномірно розподілитися по всьому стейку.

Повернути стейк на гриль

Після того, як стейк "відпочив", потрібно покласти його назад на решітку і потримати приблизно по 30 секунд з кожної сторони безпосередньо перед подачею на стіл.

Не забувати про важливість олії та трав

Можна додати олію, чебрець і роздавлений часник до вже приготовленого стейку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чому небезпечно мити сиру курку. Звичка мити її під проточною водою - чи не найгірше, що можна робити на кухні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram