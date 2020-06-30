Шипшина: корисні властивості плоду дикої троянди

Плід шипшини зростає на кущах дикої троянди. Він має велику кількість корисних властивостей. Наприклад, мало хто знає, що він в 30 разів багатший на вітамін С, ніж усім відомий апельсин або лимон.

Ці плоди оранжево-червоного кольору збирають восени та згодом приймають протягом усього року. Однак плоди шипшини підходять не для всіх. З особливою обережністю їх слід вживати людям з гіпертонією, проблемами з кишечником та вагітним жінкам, пише сайт diariovasco.com.

Плоди шипшини багаті вітаміном С Getty

Крім того, шипшина можна сміливо вважатися протидіарейним, сечогінним протизапальним та венотонічним продуктом, який завжди цінувався. Наприклад, під час Другої світової війни британським школярам було доручено завдання пошуку та збору шипшини, щоб замінити нею апельсини, імпорт яких в той час був заблокований.

Діти під час Другої світової війни збирали шипшину в якості заміни апельсинів Getty

Плоди шипшини, крім наявності великої кількості вітаміну С, багаті на вітаміни А, D і Е, танини і антиоксидантні флавоноїди. Це безпосередньо пов'язано з профілактикою інфекцій сечового міхура, боротьбою з мігренню та запамороченням.

Як правильно їсти шипшину?

Шипшина - це фрукт, який можна їсти сирим, хоча для цього він повинен бути дуже стиглим. Перш, ніж його вжити, необхідно видалити 16 штук твердого насіння та шампури, які у неї знаходяться всередині.

Інший дуже поширений спосіб вживання шипшини - приготування варення або желе. Її смак, дуже солодкий та одночасно дуже кислий, робить її привабливим інгредієнтом для різних страв, тому деякі ресторани високої кухні використовують шипшину в деяких рецептах своїх кулінарних шедеврів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соєвий соус, алкоголь, червоне м'ясо, фабричні фруктові соки - ось тільки деякі з продуктів, які потрібно виключити зі свого раціону після 40 років.

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