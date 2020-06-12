Шоколадний пиріг без яєць та проблем

Для любителів випічки фдблогер Таня narutainlondon запропонувала геніальну в своїй простоті ідею - шоколадний пиріг без проблем. Якщо сподобається - не забудьте заморозити про запас побільше вишні!

https://www.instagram.com/p/CAezns9DRJa/

Складові

240 г молока

210 г борошна

75 г рослинного масла

35 г какао

180 г цукру

10 г розпушувача

дрібка солі

100 г замороженої вишні

Приготування

У глибокій мисці з'єднайте всі інгредієнти, крім вишні, і перемішайте до однорідності віночком.

Додайте заморожену вишню і знову все перемішайте.

Вистеліть форму пергаментним папером і перекладіть тісто в форму.

Випікайте в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.

Готовий пиріг присипте цукровою пудрою і подавайте до столу.

Приємного чаювання!

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