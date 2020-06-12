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Шоколадний пиріг без яєць та проблем

2.2т
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Для любителів випічки фдблогер Таня narutainlondon запропонувала геніальну в своїй простоті ідею - шоколадний пиріг без проблем. Якщо сподобається - не забудьте заморозити про запас побільше вишні!

Шоколадний пиріг без яєць та проблем

https://www.instagram.com/p/CAezns9DRJa/

Складові

  • 240 г молока

  • 210 г борошна

  • 75 г рослинного масла

  • 35 г какао

  • 180 г цукру

  • 10 г розпушувача

  • дрібка солі

  • 100 г замороженої вишні

Приготування

  • У глибокій мисці з'єднайте всі інгредієнти, крім вишні, і перемішайте до однорідності віночком.

  • Додайте заморожену вишню і знову все перемішайте.

  • Вистеліть форму пергаментним папером і перекладіть тісто в форму.

  • Випікайте в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.

  • Готовий пиріг присипте цукровою пудрою і подавайте до столу.

  • Приємного чаювання!

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Тема
живлення
Тег
продукти
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