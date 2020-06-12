Шоколадний пиріг без яєць та проблем

Для любителів випічки фдблогер Таня narutainlondon запропонувала геніальну в своїй простоті ідею - шоколадний пиріг без проблем. Якщо сподобається - не забудьте заморозити про запас побільше вишні!
https://www.instagram.com/p/CAezns9DRJa/
Складові
240 г молока
210 г борошна
75 г рослинного масла
35 г какао
180 г цукру
10 г розпушувача
дрібка солі
100 г замороженої вишні
Приготування
У глибокій мисці з'єднайте всі інгредієнти, крім вишні, і перемішайте до однорідності віночком.
Додайте заморожену вишню і знову все перемішайте.
Вистеліть форму пергаментним папером і перекладіть тісто в форму.
Випікайте в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.
Готовий пиріг присипте цукровою пудрою і подавайте до столу.
Приємного чаювання!
.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".