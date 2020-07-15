Сир і холестерин: скільки його можна їсти без шкоди для здоров'я

Сир в помірних кількостях приносить організму необхідні поживні речовини. Однак експерти не радять вживати його надмірно через високий вміст холестерину.

Дослідження показало, якщо їсти сир щодня, можна знизити ризик серцевих захворювань та інсульту на 14% і 10% відповідно. Але важливо не перевищувати 40 г на день, повідомляє notiziainterista.it.

Сир може знизити ризик серцевих захворювань та інсульту

Сири з високим вмістом холестерину

Серед найпоширеніших – пекоріно, вершковий сир і пармезан. Такі сири краще не їсти тим, у кого і так високий рівень холестерину, або вживати їх з особливою обережністю, проконсультувавшись з лікарем.

Сири з низьким вмістом холестерину

Ці сири не тільки відрізняються низьким вмістом холестерину, а й багаті жирними кислотами, які сприяють підвищенню рівня "хорошого" холестерину в крові.

Рікота: містить мало жирів і холестерину (51 мг на 100 г), але багато білків, мінералів і вітамінів. Фахівці рекомендують вживати її 2 рази на тиждень.

Стракіно: в 100 г продукту всього 53 мг холестерину.

Моцарела: багата на фосфор, кальцій, вітаміни А і В2, а також містить низький рівень холестерину (46 мг на 100 г). Її можна вживати 1 або 2 рази на тиждень.

Зернистий сир: він являє собою солодкий і ніжний нежирний продукт. У ньому дуже мало холестерину, всього 17 мг на 100 г. Кількість жиру також низька – 3-5%.

Фета: смачний грецький сир, який відмінно підходить для салатів і свіжих страв. У ньому є легкозасвоювані білки, фосфор, кальцій і вітаміни. Вміст холестерину становить 68 мг на 100 г. Ті, хто страждає від високого кров'яного тиску, повинні бути обережні з натрієм, який міститься в цьому сирі, тому що він його підвищує.

Горгонзола: цей сир містить таку кількість холестерину, яка не виходить за рамки повної заборони (70 мг на 100 г продукту). Він може бути включений в помірних кількостях в здорову і збалансовану дієту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як яблука впливають на серцево-судинні захворювання. Люди, які їдять хоча б одне яблуко на день протягом року, знижують ризик смерті від серцевого нападу – на 25%.

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