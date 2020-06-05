Навіть картоплю! Складено список продуктів, які не можна гріти в мікрохвильовці

Мікрохвильова піч вже більше 70 років служить зручним засобом для розігріву різної їжі. Однак такі продукти, як молоко, картопля, яйця або рис можуть нести певні ризики.

OBOZREVATEL за сприяння elespanol.com рекомендує детальніше ознайомитися з тим, які 7 продуктів не можна гріти в мікрохвильовці, і чим це небезпечно.

Варені яйця

Варені яйця Getty

Незалежно від того, очищені вони від шкаралупи чи ні, не рекомендується розігрівати варені яйця в мікрохвильовій печі. Вологість всередині створює накопичення пару, подібне мініатюрній скороварці, через що вони можуть легко вибухнути.

Найкраща порада – не класти приготовані яйця в мікрохвильовку. Але якщо необхідно розігріти їх разом з іншими продуктами, можна нарізати на дрібні шматочки.

Грудне молоко

Грудне молоко Getty

Зараз часто заморожують грудне молоко для подальшого використання. Непогана ідея, але розігрів в мікрохвильовці – не найкращий варіант. З огляду на те, що хвилі цього пристрою нагрівають їжу нерівномірно, існує ймовірність, що пляшка грудного молока постраждає від подібних наслідків, створюючи "гарячі точки", які можуть викликати опіки у дитини.

У цьому разі Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) рекомендує розморожувати і нагрівати грудне молоко в каструлі або під проточною гарячою водою, але не в мікрохвильовій печі.

Рис

Рис Getty

Агентство з харчових стандартів США повідомляє, що розігрів рису може викликати харчове отруєння, хоча і не завжди. Це відбувається через відносно поширену присутність бактерій Bacillus cereus, дуже стійких навіть до високих температур. Проблема полягає в тому, що цей мікроорганізм здатний виробляти токсичні спори.

Деякі дослідження підтверджують, що як тільки рис дістати з мікрохвильової печі та залишити при кімнатній температурі, спори, які він може містити, здатні розмножуватися та провокувати харчове отруєння. Враховуючи це, краще їсти його відразу після приготування.

Листові зелені овочі та буряк

Зелені овочі Getty

Зелені листові овочі, такі як капуста або шпинат, в свіжому вигляді, на додаток до буряка, навряд чи будуть розігріватися в мікрохвильовій печі. Однак, згідно з даними різних досліджень, при впливі цього типу тепла їхні природні нітрати (здорові в такому стані) можуть перетворюватися в нітрозаміни (канцерогени).

Порада – вживати ці продукти свіжими або нагрівати за допомогою сковороди або звичайної духовки.

Перець чилі

Перець чилі Getty

Коли перець чилі розігрівають в мікрохвильовій печі, в повітря вивільняється натуральна речовина, яку вони містять всередині, капсаїцин (саме вона надає їм гостроту). Після такого викиду в навколишнє середовище "пар" капсаїцину може викликати подразнення очей і горла.

Фактично, існують анальгетичні креми на основі цього компонента, які повинні застосовуватися через рукавички, щоб уникнути ускладнень від контакту капсаїцину зі слизовою оболонкою очей або губ.

Картопля

Картопля Getty

Основна проблема полягає в повторному нагріванні картоплі. Крохмаль, який в ній міститься, починає розпадатися та призводить до відкладення жирів.

Крім того, при приготуванні в алюмінієвій фользі створюється захист бактерій Clostridium botulinum від навколишньої температури, що призводить до їх виживання і розмноження. Якщо згодом розігріти таку картоплю в мікрохвильовці, бактерії все одно нікуди не дінуться.

Найкраща порада – готувати картоплю без фольги та ставити в холодильник якомога швидше, якщо вона не буде відразу вживатися. Не можна піддавати її впливу кімнатної температури занадто довго.

Оброблене м'ясо

Оброблене м'ясо Getty

Оброблене м'ясо (наприклад, сосиски, ковбаси, шинка) зазвичай містить добавки і консерванти для продовження його "свіжості" та тривалості життя. Однак розігрів цих речовин в мікрохвильовій печі здатний завдати шкоди здоров'ю.

Це підтверджується дослідженням, опублікованим в журналі "Сільськогосподарська і харчова хімія", в якому вчені дійшли висновку, що мікрохвильовка може викликати окислення харчового холестерину в процесі розігріву. Зі свого боку, інше дослідження, опубліковане в журналі "Контроль продуктів харчування" також показало взаємозв'язок з окисленням холестерину і розвитком серцево-судинних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський вчений запропонував кип'ятити воду для чаю оригінальним способом, здивувавши багатьох любителів цього напою.

Завдяки багаторічним дослідженням доктор Куан Вуонг, фахівець з харчування в Університеті Ньюкасла, вважає, що приготування чаю в мікрохвильовій печі може бути найефективнішим методом, оскільки дозволяє скористатися всіма його перевагами.

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