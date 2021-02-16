Сніданок за 10 хвилин: французькі тости з корицею

Пропускати ранковий прийом їжі – погана ідея. Вчені стверджують, що люди, які не снідають, протягом дня потім грішать шкідливими перекусами, а це зі свого боку може спричиняти проблеми з вагою і метаболізмом.
Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком часу, маємо для вас добрі новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися вдосвіта. У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати солодкі французькі тости. Для цієї страви краще за все підійде вчорашній або навіть позавчорашній хліб.
Солодкий початок дня. Джерело: ambitiouskitchen.com
ambitiouskitchen.com
тостовий хліб – 4 шматочки
яйце – 1 шт.
цукор – 1 ст. л.
мелена кориця – 1/2 ч. л.
молоко – 50 мл
вершкове масло – 2 ст. л.
фрукти чи ягоди – для подачі
Яйце змішати з молоком, цукром і корицею. Занурити хліб в яєчну суміш, щоб він добре просочився.
У сковороді розігріти вершкове масло, викласти вимочений хліб, обсмажити з двох сторін до золотавого кольору.
Подавати зі свіжими фруктами або ягодами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання на сніданок суто м'яких каш, а також інших продуктів із високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.
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