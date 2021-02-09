Сніданок за 10 хвилин: гарячий сендвіч крок-месьє

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати крок-месьє – популярний у французьких кафе і барах гарячий бутерброд з шинкою і сиром. Звідки взялася така назва страви точно не відомо. Одна з теорій свідчить, що словосполучення "крок-месьє" утворилося від французького дієслова croquer (хрустіти), і звернення "месьє".

Для приготування крок-месьє використовують підсмажений хліб, шинку і сир – як правило, Емменталь або Грюйєр. Із зазначених інгредієнтів формуються сендвічі, які підсмажують на сковорідці або запікають у духовці. Варіант крок-месьє з яйцем зверху (трохи підсмаженим або пашот) називається крок-мадам.

Сендвіч можна подавати зі смаженим яйцем зверху. Джерело: theflavorbender.com theflavorbender.com

Інгредієнти на 1 порцію:

білий хліб – 2 скибочки

нежирна шинка – 3 слайси

твердий тертий сир – 100-150 г

олія

Як готувати:

На хліб викласти скибочки шинки в кілька шарів, посипати половиною сиру. Накрити другим шматочком хліба. Викласти хліб на розігріту і змащену олією пательню, смажити до рум'яного кольору. Перевернути сендвіч, посипати підсмажену сторону тертим сиром. Накрити кришкою і смажити на невеликому вогні, поки сир не розплавиться.

Якщо ви хочете не хочете смажений сендвіч, розігрійте духовку на максимум, викладіть готовий сендвіч у форму і запікайте близько 10 хвилин, поки сир не почне вкриватися бульбашками.

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