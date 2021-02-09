Сніданок за 10 хвилин: гарячий сендвіч крок-месьє

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати крок-месьє – популярний у французьких кафе і барах гарячий бутерброд з шинкою і сиром. Звідки взялася така назва страви точно не відомо. Одна з теорій свідчить, що словосполучення "крок-месьє" утворилося від французького дієслова croquer (хрустіти), і звернення "месьє".
Для приготування крок-месьє використовують підсмажений хліб, шинку і сир – як правило, Емменталь або Грюйєр. Із зазначених інгредієнтів формуються сендвічі, які підсмажують на сковорідці або запікають у духовці. Варіант крок-месьє з яйцем зверху (трохи підсмаженим або пашот) називається крок-мадам.
Сендвіч можна подавати зі смаженим яйцем зверху. Джерело: theflavorbender.com
theflavorbender.com
Інгредієнти на 1 порцію:
білий хліб – 2 скибочки
нежирна шинка – 3 слайси
твердий тертий сир – 100-150 г
олія
Як готувати:
На хліб викласти скибочки шинки в кілька шарів, посипати половиною сиру. Накрити другим шматочком хліба.
Викласти хліб на розігріту і змащену олією пательню, смажити до рум'яного кольору.
Перевернути сендвіч, посипати підсмажену сторону тертим сиром.
Накрити кришкою і смажити на невеликому вогні, поки сир не розплавиться.
Якщо ви хочете не хочете смажений сендвіч, розігрійте духовку на максимум, викладіть готовий сендвіч у форму і запікайте близько 10 хвилин, поки сир не почне вкриватися бульбашками.
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