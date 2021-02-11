Сніданок за 10 хвилин: картопляні оладки з м'ятним йогуртом

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати хашбрауни – картопляні оладки, популярні в Північній Америці і Великобританії. По суті, страва є аналогом наших дерунів, різниця лише в тому, що хашбрауни прийнято їсти на сніданок.
Американські хашбрауни – аналог наших дерунів. Джерело: BBC FOOD
BBC FOOD
Для хашбраунов:
картопля – 3 шт.
яйце – 1 шт.
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
Для м'ятного йогурту:
натуральний йогурт – 1 стакан
свіжа м'ята – невеликий пучок
лимон – скибка
Картоплю почистити, натерти на великій тертушці, віджати рідину.
Додати яйце, сіль і перець, добре перемішати й одразу викласти на розпечену і змащену олією сковороду.
Смажити на великому вогні до золотавого кольору з обох боків.
М'яту помити, обірвати листочки, порубати їх дрібно ножем. Додати в йогурт, видавити сік зі скибки лимона, перемішати. Подавати до хашбраунів.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно чистити яйця, щоб шкаралупа не кришилася. А також ділився лайфхаками, які допоможуть приготувати рис для суші.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!