Сніданок за 10 хвилин: картопляні оладки з м'ятним йогуртом

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати хашбрауни – картопляні оладки, популярні в Північній Америці і Великобританії. По суті, страва є аналогом наших дерунів, різниця лише в тому, що хашбрауни прийнято їсти на сніданок.

Американські хашбрауни – аналог наших дерунів. Джерело: BBC FOOD BBC FOOD

Для хашбраунов:

картопля – 3 шт.

яйце – 1 шт.

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

Для м'ятного йогурту:

натуральний йогурт – 1 стакан

свіжа м'ята – невеликий пучок

лимон – скибка

Картоплю почистити, натерти на великій тертушці, віджати рідину. Додати яйце, сіль і перець, добре перемішати й одразу викласти на розпечену і змащену олією сковороду. Смажити на великому вогні до золотавого кольору з обох боків. М'яту помити, обірвати листочки, порубати їх дрібно ножем. Додати в йогурт, видавити сік зі скибки лимона, перемішати. Подавати до хашбраунів.

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