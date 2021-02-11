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Сніданок за 10 хвилин: картопляні оладки з м'ятним йогуртом

4.8т
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У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати хашбрауни – картопляні оладки, популярні в Північній Америці і Великобританії. По суті, страва є аналогом наших дерунів, різниця лише в тому, що хашбрауни прийнято їсти на сніданок.

Американські хашбрауни – аналог наших дерунів.

Американські хашбрауни – аналог наших дерунів. Джерело: BBC FOOD

BBC FOOD

Для хашбраунов:

  • картопля – 3 шт.

  • яйце – 1 шт.

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

Для м'ятного йогурту:

  • натуральний йогурт – 1 стакан

  • свіжа м'ята – невеликий пучок

  • лимон – скибка

  1. Картоплю почистити, натерти на великій тертушці, віджати рідину.

  2. Додати яйце, сіль і перець, добре перемішати й одразу викласти на розпечену і змащену олією сковороду.

  3. Смажити на великому вогні до золотавого кольору з обох боків.

  4. М'яту помити, обірвати листочки, порубати їх дрібно ножем. Додати в йогурт, видавити сік зі скибки лимона, перемішати. Подавати до хашбраунів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно чистити яйця, щоб шкаралупа не кришилася. А також ділився лайфхаками, які допоможуть приготувати рис для суші.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
сніданок за 10 хвилин рецепт
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