Сніданок за 10 хвилин: яйця, запечені в авокадо

Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, у нас є для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом яєць, запечених в авокадо. Готувати такий сніданок максимально просто. Подавати яйця з авокадо ми радимо зі свіжим хлібом або з хрусткими тостами: поки авокадо запікаються, підсушіть хліб на сухій сковородці без олії.

За бажанням яйця можна присипати тертим сиром. Джерело: damndelicious.net damndelicious.net

авокадо – 3 шт.

яйця – 6 шт.

сіль і перець – щіпка

зелень – за бажанням

Духовку нагріти до 220 градусів. Авокадо помити, витерти насухо. Розрізати навпіл, видалити кісточку. Викласти на змащене олією деко. У кожну лунку авокадо вбити по яйцю. Присипати сіллю і перцем. Поставити в розпечену духовку і запікати 10 хвилин. При подачі посипати дрібно рубаною зеленню.

Якщо ви не любите рідкий жовток, запікайте авокадо 15-20 хвилин. За бажанням можна присипати яйця тертим сиром: після того, як побачите, що жовток схопився білою плівкою, дістаньте деко, посипте сиром і поверніть у духовку на пару хвилин.

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