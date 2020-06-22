Справжня причина, чому ми не відчуваємо себе голодними влітку

Цілий рік у вас жадібний апетит, але настає літо, і вам цікаво, куди він пропав? Вид димлячого стейка не виглядає привабливим, і ви не в настрої боротися за останній шматочок лосося на тарілці. Що саме в спекотну погоду змушує вас втрачати інтерес до їжі?

OBOZREVATEL пропонує дізнатися точку зору доктора Pradip Shah, якою він поділився з виданням thehealthsite.com.

Як працює апетит?

Якщо ви думаєте, що це ваш шлунок контролює апетит, ви помиляєтеся. Насправді, це мозок. Зазвичай наш апетит контролюється гіпоталамусом. Він також контролює таке поняття як ситість. Гіпоталамус працює разом з гормоном голоду греліном (вироблюваним шлунком і гіпоталамусом), розпізнаючи почуття голоду та регулюючи апетит.

Що відбувається при підвищенні температури?

Тіло людини дуже розумно. Воно може розставляти пріоритети біологічних процесів відповідно до умов. Влітку тепло позбавляє організм вологи. Це тому, що організм намагається з усіх сил регулювати свою температуру, витісняючи воду у вигляді поту. Ось чому влітку ви зневоднені через термостатичні зміни в організмі, говорить доктор Прадіп.

Влітку ми п'ємо багато води, щоб зберігати тіло прохолодним Getty

І хто саме відповідає за регулювання температури вашого тіла? Гіпоталамус, також відомий як термостат вашого тіла! Таким чином, влітку у гіпоталамуса є два завдання: одне – тримати вас в прохолоді та друге – забезпечувати своєчасним харчуванням.

Тому, коли тіло намагається потіти, гіпоталамус приділяє менше уваги вашому голоду. Це тому, що травний процес також генерує значне тепло. Тому гіпоталамус, бажаючи зменшити своє робоче навантаження, намагається придушити апетит. Ось чому ми не відчуваємо себе голодними влітку! Замість цього посилюється спрага, і ви п'єте рясну кількість води, щоб зберігати своє тіло прохолодним.

Що нам з цим робити?

Нічого! - каже доктор Прадіп. За його словами, втрата апетиту - це спосіб вашого тіла повідомити, що саме йому потрібно. Тому замість примусового годування влітку робіть те, що хоче ваше тіло - пийте багато води. Придушення апетиту є природним і минущим процесом. Як тільки прохолода повернеться, ви знову будете жадати гарячого чаю та жирних котлет!

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