Стевія замість цукру: озвучено важливі переваги для здоров'я

Стевія – це рослина, яка відноситься до сімейства Айстрові. Її листя є природним джерелом підсолоджувача, який, маючи низьку кількість калорій, солодший, ніж традиційний цукор.

Також вона містить мінерали, фітонутрієнти, вітаміни, мікроелементи та ефірні олії, які надають їй ряд поживних і лікувальних властивостей, повідомляє todo-mail.com.

Стевія поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту

На відміну від інших підсолоджувачів, стевія стійка до впливу температур. При цьому вона не має побічних ефектів або протипоказань, якщо її споживання помірне. Рекомендована добова норма становить 4 мг на кг маси тіла. Однак краще проконсультуватися з лікарем перед її використанням під час вагітності або прийому ліків від діабету.

Переваги стевії для здоров'я

Стабілізує рівень глюкози в крові

Регулярне вживання стевії в якості замінника цукру стабілізує рівень глюкози в крові (перешкоджаючи її засвоєнню), сприяє природному виробництву інсуліну на рівні підшлункової залози і збільшує його стійкість.

Бореться з проблемами ротової порожнини

Стевія допомагає боротися з гінгівітом (запаленням ясен) і виразками в роті. Вона здатна пригнічувати розмноження і розвиток інфекційних мікроорганізмів, зменшуючи зубний наліт і поліпшуючи загальний стан порожнини рота. Чай зі стевією можна використовувати для полоскання або додавати декілька крапель в зубну пасту перед чищенням.

Зміцнює волосся

Стевія відновлює та омолоджує волокна волосся. Це особливо актуально для тих, у кого вони тонкі та тьмяні, а також дуже суха шкіра голови. Її можна використовувати як доповнення до звичайного шампуню або кондиціонера.

Зменшує печію і розлад шлунка

Чай зі стевією зменшує дискомфорт і печію, бореться з розладом шлунка і поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту.

Знижує артеріальний тиск

Згідно з декількома дослідженнями, проведеними протягом 1-2 років серед пацієнтів з гіпертонічною хворобою, відомо, що стевія здатна знижувати та стабілізувати кров'яний тиск. Випиваючи 2 чашки чаю на день, можна ефективно боротися з цією проблемою.

Може допомогти зміцнити кістки

Дослідження, проведене на декількох птахофермах, показало, що, додавши певну кількість порошку листя стевії в раціон птиці, вдалося значно збільшити метаболізм кальцію та знизити руйнування шкаралупи на 75 %.

В результаті була подана заявка на патент для можливого лікування остеопорозу з допомогою стевії на тій підставі, що вона здатна абсорбувати кальцій і поліпшувати щільність кісток.

Сприяє схудненню

Низький вміст вуглеводів і калорій є причиною, чому стевію необхідно вибрати тим, хто хоче скинути вагу або тримати її під контролем. Згідно з медичними дослідженнями, вона може втручатися у функції гіпоталамуса (який контролює втому, спрагу та апетит) і допомагати скинути вагу, зменшуючи відчуття голоду.

Пригнічує кандидоз

Стевія здатна пригнічувати кандидоз, так як ця інфекція викликається дріжджами, природною їжею яких є цукор.

Лікує шкірні захворювання

Стевія є чудовим лікувальним засобом при шкірних захворюваннях. Маючи антиоксидантні, антибактеріальні та антисептичні властивості, вона допомагає боротися зі зморшками, шкірними дефектами, дерматитом, екземою, прищами, шрамами, висипом, свербінням і потрісканими губами.

Паста зі стевії, виготовлена з подрібненого листя та нанесена в невеликих кількостях безпосередньо на уражену шкіру, сприятиме процесу загоєння.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому варто відмовитися від цукру. Його велика кількість може призвести до ожиріння, діабету 2 типу та хвороб серця.

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