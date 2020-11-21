Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

  • Імбирні пряники: рецепт на соді

  • Імбирні пряники: рецепт на розпушувачі

  • Швейцарська меренга "ялинки"

  • Желе "полуниця-шампанське" (десерт для дорослих)

  • Горішки зі згущеним молоком

1.6т
Читати матеріал російською

На Новий рік кожна господиня намагається приготувати до святкового столу різноманітні страви. На зміну традиційним все частіше приходять сучасні. І який же святковий стіл без десертів і солодкої випічки?

OBOZREVATEL пропонує приготувати новорічні солодощі за рецептами кондитера, засновника і викладача школи GL, Лізи Глинської.

Імбирні пряники: рецепт на соді

Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

Ну який Новий рік і Різдво без імбирних пряників! Веселі чоловічки, кольорові ялинки, задумливі олені - вони ж всі мріють стати частиною вашого свята!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

  • 100 гр. цукру (I частина - для карамелі)

  • 100 мл води

  • 150 гр. цукру (II частина)

  • 80 гр. вершкового масла

  • 100 гр. меду

  • 5 гр. харчової соди

  • 40 гр. жовтків (2 шт.)

  • 10 гр. порошку кориці

  • 10 гр. порошку імбиру

  • 1 гр. гвоздики

  • 5 гр. кардамону

  • 5 гр. бадьяну

  • 500 гр. борошна

Айсінг:

  • 200 гр. цукрової пудри

  • 30 гр. білка (1 шт.)

  • 1 ст. л. лимонного фрешу

  • барвник водорозчинний (за бажанням)

Приготування:

Крок 1

Готуємо імбирні пряники. Всипаємо в сотейник цукор (100 гр) і доводимо до стану темно-коричневої карамелі.

Крок 2

Знімаємо з вогню, заливаємо окріп - обережно, щоб не обпектися парою.

Крок 3

Додаємо другу частину цукру - 150 гр, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.

Ккрок 4

Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи охолола.

Крок 5

Додаємо соду, перемішуємо.

Крок 6

Додаємо жовтки - температура не повинна бути вище 60 ° С, інакше вийде карамельний омлет.

Крок 7

Пробиваємо за допомогою комбайна з ножами бадьян, кардамон і гвоздику, просіюємо.

Крок 8

Відправляємо в чашу комбайна борошно, підготовлену карамельну масу, корицю, імбир, подрібнені бадьян, кардамон і гвоздику.

Крок 9

Замішуємо тісто для імбирних пряників, обертаємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 12 годин.

Крок 10

Дістаємо через 12 годин тісто з холодильника, розгортаємо товщиною 0,8-1 см. Вирізуємо формочки, викладаємо на пергамент.

Крок 11

Випікаємо при температурі 175 ° С 12-15 хвилин.

Крок 12

Притискаємо злегка імбирні пряники листом, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою і її було зручно розписувати.

Крок 13

Готуємо айсінг. З'єднуємо в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішуємо (насадка "Весло").

Зберігати готові імбирні пряники потрібно в герметичному контейнері.

Крок 14

Перекладаємо готовий айсінг в кондитерський мішок і розписуємо імбирні пряники.

Імбирні пряники: рецепт на розпушувачі

Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

  • 100 гр. цукру (для карамелі)

  • 200 гр. цукру

  • 100 мл води (окропу)

  • 80 гр. вершкового масла

  • 10 гр. розпушувача подвійної дії

  • 10 гр. кориці

  • 10 гр. порошку імбиру

  • 1 гр. гвоздики

  • 40 гр. жовтки

  • 500 гр. борошна

Айсінг:

  • 30 гр. білка

  • 200 гр. цукрової пудри

  • 5 мл води + 1 гр лимонної кислоти

Приготування:

Крок 1

Готуємо тісто для пряників. У сотейник засипаємо 100 г цукру - готуємо карамель.

Для приготування карамелі вибирайте сотейник з товстим дном.

Крок 2

Доводимо карамель до темно-коричневого кольору.

Крок 3

Заливаємо окріп, додаємо цукор, що залишився.

Крок 4

Додаємо вершкове масло, тримаємо на слабкому вогні до розчинення цукру.

Крок 5

Охолоджуємо до температури 50° С, додаємо жовтки.

Крок 6

Змішуємо борошно, розпушувач подвійної дії з винним каменем і спеції.

Крок 7

Додаємо сухі інгредієнти до основної маси.

Крок 8

Вимішуємо, обертаємо тісто в плівку, прибираємо в холодильник на ніч.

Крок 9

Розкачуємо тісто завтовшки 0,8-1 см, вирізаємо необхідною формою.

Крок 10

Випікаємо при температурі 180° С 10-12 хвилин.

Крок 11

Готуємо айсінг для пряників. Розчиняємо лимонну кислоту у воді, з'єднуємо з білком і цукровою пудрою.

За бажанням можна використовувати водорозчинний порошковий або гелевий барвник.

Крок 12

Вимішуємо до однорідності.

Ккрок 13

Прикрашаємо пряники айсінгом.

Зберігати готові пряники слід в закритому контейнері, або обернувши їх харчовою плівкою - так вони довше збережуть свою м'якість.

Швейцарська меренга "ялинки"

Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

Милими ялинками, приготованими з швейцарської меренги, можна прикрасити святкові десерти або ж зробити частиною декору різдвяного столу. Крім того, вони смачні самі по собі і просто ідеальні з чашкою гарячого какао.

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 3 шт. яєчного білка (90 гр)

  • 180 гр цукру (дрібні кристали)

  • дробленая фісташка (горіхи)

  • сублимована малина

  • кокосова стружка

  • журавлина або курага

  • коричневий цукор

  • цукати

Приготування:

Крок 1

Готуємо швейцарську меренге. Змішуємо в мисці цукор і білок.

Крок 2

Ставимо миску на парову баню так, щоб вона не торкалася води.

Крок 3

Помішуємо масу, щоб вона нагрівалася рівномірно.

Температура білка не повинна перевищувати 60° С. Я перевіряю її на дотик, мізинцем. Білок повинен бути добре гарячим, а кристали цукру в ньому практично повністю розчинитися.

Крок 4

Збиваємо білок вінчиком до стійких піків.

Для цього можна скористатися комбайном або ручним міксером.

Крок 5

Відкставляємо меренгу. Беремо кондитерський мішок і круглу насадку діаметром від 10 до 14 мм або фігурну "Зірка".

Крок 6

Наповнюємо мішок масою для меренги і відсаджуємо на пергамент або силіконовий килимок ялинки.

Крок 7

Відправляємо меренгу сушитися в духовку при температурі 90° С на 1-1,5 години.

Їх можна присипати подрібненими горіхами, коричневим цукром, дрібно нарізаними сухофруктами, кокосовою стружкою, сублімованими ягодами.

Крок 8

Ялинки після охолодження краще перекласти в герметичний контейнер або упакувати, так вони не відволожаться.

Желе "полуниця-шампанське" (десерт для дорослих)

Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

А зараз трохи спокуси в кришталевому бокалі ...

ІНГРЕДІЄНТИ:

Полуничне желе:

  • 200 гр. полуничного пюре

  • 200 гр. полуниці

  • 30 гр. цукру

  • 6 гр. желатину

  • 30 мл води (для желатину)

Желе з шампанським:

  • 120 мл шампанського

  • 70 гр. цукру

  • 30 мл води

  • 4 гр. желатину

  • 20 мл води (для желатину)

Декор:

  • збиті вершки (жирність не менше 30%)

  • полуниця

  • м'ята

Приготування:

Крок 1

Підготуємо полуницю. Частину нарізаємо невеликими кубиками, частину подрібнюємо блендером до стану пюре.

І в одному, і в іншому випадку полуниця може бути замороженою.

Крок 2

У сотейник відправляємо полуничне пюре і цукор, доводимо до кипіння.

Крок 3

З'єднуємо гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином. Сюди ж відправляємо нарізану полуницю.

Пропорція желатин - вода = 1: 5. Желатин завжди замочуємо у воді кімнатної температури. Ми залишаємо желатин на 10-15 хвилин, потім використовуємо.

Крок 4

Розливаємо полуничне желе по келихах або формам. Прибираємо в холодильник на кілька годин, до застигання.

Крок 5

Приготуємо желе з шампанським. На вогонь ставимо сотейник з водою і цукром, доводимо до кипіння. Заливаємо замочений і набряклий желатин гарячим сиропом.

Крок 6

Додаємо шампанське.

Крок 7

Виливаємо шар желе шампанського зверху застиглого полуничного желе. Прибираємо в холодильник на кілька годин.

Крок 8

Готове желе прикрашаємо збитими вершками і свіжою полуницею.

Горішки зі згущеним молоком

Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

Домашні горішки зі згущеним молоком куди смачніші магазинних!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

  • 3 жовтки (60 г)

  • 100 г цукру + ванільний цукор (за бажанням)

  • 200 г розтопленого вершкового масла (жирністю 82% і вище)

  • 1/3 ч. л. соди + 1 ч. л. оцту або лимонного соку

  • 1/3 ч. л. солі

  • 400 г борошна

Нначинка:

  • 200 г вареного згущеного молока

  • 80 г вершкового масла

  • 30 г чорного рому (за бажанням)

Приготування:

Крок 1

Перемішуємо жовтки з цукром і розтопленим вершковим маслом (теплим).

Крок 2

Додаємо соду з оцтом, борошно з сіллю. Замішуємо тісто, можна руками.

Довго вимішувати не потрібно – досить, щоб мука зволожилася.

Крок 3

Формуємо з тіста кульки по 5 г (розміром з мигдальний горіх) і випікаємо в електрогорішниці 2-3 хвилини.

Негарний край горішків можна підпиляти теркою, а потім додати його в начинку до вареного згущеного молока.

Крок 4

Готуємо начинку для горішків. Збиваємо м'яке вершкове масло з вареним згущеним молоком, додаємо ром.

Я додаю "Куантро" - апельсиновий лікер.

Крок 5

Наповнюємо горішки.

Я наповнюю за допомогою кондитерського мішка - це дуже зручно.

Крок 6

Прибираємо в холодильник на ніч. Горішки зі згущеним молоком готові!

Instagram Лізи Глинської.

YouTube канал.

Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами найпопулярніших страв за часів СРСР, а також розповідав про сучасні стравах, які варто приготувати на новорічний стіл.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Лариса Гуменюк Лариса Гуменюк
Теми
рецепти Різдво Новий рік 2021 Новорічні страви
Особа
Ліза Глінська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz