Суп дня: курячий суп із домашньою локшиною

Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.
У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник. Сьогодні розповідаємо, як приготувати по курячий суп з домашньою локишною. Звісна річ, можна купити локшину в магазині, але ми все-таки радимо вам трошки заморочитися та приготувати її власноруч. По-перше, це смачно, по-друге, вимішування тіста є доброю медитацією і відмінним тренуванням для рук.
Для супу:
картопля – 3 шт.
морква – 1 шт.
цибуля – 1 шт.
селера – 1 стебло
курячі стегенця – 2 шт.
лавровий лист – 1 шт.
зелень – на смак
сіль, перець – на смак
Для локшини:
борошно – 100 г
яйце – 1 шт
сіль – щіпка
олія – 0,5 ч.л.
Локшину для супу можна робити будь-якої форми. Джерело: cutco.com
cutco.com
Курку помити, скласти в каструлю, залити водою, довести до кипіння. Зменшити вогонь, зняти піну, посолити, поперчити і залишити варитися.
Поки вариться бульйон, зробити локшину. Просіяти гіркою борошно, додати сіль. У центрі гірки зробити поглиблення і вбити туди яйце. Спочатку замішати ложкою, потім почати мішати руками. Вимішувати 5-10 хвилин.
Коли тісто стане м'яким і еластичним, загорнути в харчову плівку і залишити в теплому місці.
Овочі помити і почистити. Цибулю та селеру нарізати дрібно, картоплю середніми кубиками, моркву – кружечками. Додати в каструлю з овочами.
Максимально тонко розкачаит тісто. Згорнути тісто в рулет і нарізати його тонкими смужками. Товщина – на ваш розсуд.
У суп додати лавровий лист і опустити локшину. Варити, постійно помішуючи, щоб вона не злиплися. Через 2-3 хвилини вимкнути вогонь, додати дрібно нарізану зелень і залишити ще на 2 хвилини під кришкою, щоб суп настоявся.
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