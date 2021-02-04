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Суп дня: курячий суп із домашньою локшиною

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Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.

У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник. Сьогодні розповідаємо, як приготувати по курячий суп з домашньою локишною. Звісна річ, можна купити локшину в магазині, але ми все-таки радимо вам трошки заморочитися та приготувати її власноруч. По-перше, це смачно, по-друге, вимішування тіста є доброю медитацією і відмінним тренуванням для рук.

Для супу:

  • картопля – 3 шт.

  • морква – 1 шт.

  • цибуля – 1 шт.

  • селера – 1 стебло

  • курячі стегенця – 2 шт.

  • лавровий лист – 1 шт.

  • зелень – на смак

  • сіль, перець – на смак

Для локшини:

  • борошно – 100 г

  • яйце – 1 шт

  • сіль – щіпка

  • олія – 0,5 ч.л.

Локшину для супу можна робити будь-якої форми.

Локшину для супу можна робити будь-якої форми. Джерело: cutco.com

cutco.com

  1. Курку помити, скласти в каструлю, залити водою, довести до кипіння. Зменшити вогонь, зняти піну, посолити, поперчити і залишити варитися.

  2. Поки вариться бульйон, зробити локшину. Просіяти гіркою борошно, додати сіль. У центрі гірки зробити поглиблення і вбити туди яйце. Спочатку замішати ложкою, потім почати мішати руками. Вимішувати 5-10 хвилин.

  3. Коли тісто стане м'яким і еластичним, загорнути в харчову плівку і залишити в теплому місці.

  4. Овочі помити і почистити. Цибулю та селеру нарізати дрібно, картоплю середніми кубиками, моркву – кружечками. Додати в каструлю з овочами.

  5. Максимально тонко розкачаит тісто. Згорнути тісто в рулет і нарізати його тонкими смужками. Товщина – на ваш розсуд.

  6. У суп додати лавровий лист і опустити локшину. Варити, постійно помішуючи, щоб вона не злиплися. Через 2-3 хвилини вимкнути вогонь, додати дрібно нарізану зелень і залишити ще на 2 хвилини під кришкою, щоб суп настоявся.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які мають бути на кожній кухні в будь-яку пору року – в шафках, в холодильнику чи морозильній камері.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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