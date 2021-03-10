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Суп дня: як приготувати грибний крем-суп з вершками і пармезаном

2.9т
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У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом грибного крем-супу – з м'яким вершковим смаком і шовковистою структурою. Впевнені, що ця страва припаде до душі не лише вегетаріанцям, але й шанувальникам м'яса. безперечний плюс грибного супу полягає в тому, що готувати його можна з будь-яких грибів: як з магазинних печериць, так і з сезонних лісових грибів.

Якщо не додавати вершки, вийде абсолютно веганська страва.

Якщо не додавати вершки, вийде абсолютно веганська страва. Джерело: dishingouthealth.com

dishingouthealth.com

Знадобиться:

  • гриби – 500 г

  • велика ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • картопля – 3 шт. (невеличкі)

  • сіль, перець – на смак

  • тертий пармезан – 1 ст. л.

  • олія – для смаження

  • вершки – опціонально

  1. Картоплю почистити, нарізати невеликими шматочками і поставити варитися.

  2. Гриби і цибулю дрібно нашаткувати, викласти на змащену олією пательню, посолити, поперчити, накрити кришкою і почекати, поки випарується сік.

  3. Коли рідина з грибів зникне, додати ще трохи олії і обсмажити до золотистого кольору.

  4. Готову картоплю і гриби викласти в блендер, долити туди трохи вершків і картопляного відвару і добре подрібнити до гладкої, однорідної консистенції. Вершків і картопляного відвару додавати стільки, наскільки рідкий суп ви хочете.

  5. При подачі посипати тертим пармезаном.

Також у нас є ще такі рецепти грибних супів:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати китайську національну страву курку в апельсиновому соусі.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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