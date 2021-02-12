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Суп дня: як приготувати крем-суп із синьої капусти

2.7т
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У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом крем-супу із синьої капусти – яскравого лавандового відтінку і дуже ніжного на смак. Максимально проста в приготуванні страва і прекрасна альтернатива звичному в холодну пору року крем-супу з гарбуза.

  • синя капуста – половинка

  • картопля – 2 шт.

  • цибуля – 1 шт.

  • бульйон – 3 склянки

  • вершки – 3-4 ст. л.

  • олія – 3 ст. л.

  • сіль – на смак

Ніжний і кремовий суп.

Ніжний і кремовий суп. Джерело: tastymediterraneo.com

tastymediterraneo.com

  1. Овочі помити і почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати.

  2. Лук обсмажити в олії до золотавого кольору.

  3. Картоплю і капусту покласти в каструлю, залити бульйоном, посолити і довести до кипіння.

  4. Додати пасеровану цибулю і готувати 15-20 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м'якими.

  5. У готовий суп влити вершки і подрібнити все блендером.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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