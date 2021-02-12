Суп дня: як приготувати крем-суп із синьої капусти

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом крем-супу із синьої капусти – яскравого лавандового відтінку і дуже ніжного на смак. Максимально проста в приготуванні страва і прекрасна альтернатива звичному в холодну пору року крем-супу з гарбуза.

синя капуста – половинка

картопля – 2 шт.

цибуля – 1 шт.

бульйон – 3 склянки

вершки – 3-4 ст. л.

олія – 3 ст. л.

сіль – на смак

Ніжний і кремовий суп. Джерело: tastymediterraneo.com tastymediterraneo.com

Овочі помити і почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати. Лук обсмажити в олії до золотавого кольору. Картоплю і капусту покласти в каструлю, залити бульйоном, посолити і довести до кипіння. Додати пасеровану цибулю і готувати 15-20 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м'якими. У готовий суп влити вершки і подрібнити все блендером.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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