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Суп за 3 хвилини: рецепт китайського яєчного супу

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Ні, ми не збожеволіли. Приготувати суп за три хвилини цілком реально. Головне, щоб ви мали готовий бульйон.

Ми вам уже розповідали, що бульйон – із тих продуктів, які завжди мають бути на будь-якій кухні. Його можна наварити в будь-який вільний день, заморозити в порційних пакетах і за необхідності розморожувати, готуючи на його основі супи й пюре, а також додавати в соуси, каші та рагу. Для заморожування радимо робити дуже концентрований бульйон, щоб після розморожування в ньому зберігалися всі смаки і він не був надто водянистим.

Цей рецепт – той самий випадок, коли вам знадобиться готовий бульйон. За наявності готового відвару з м'яса або овочів ви зможете приготувати суп лише за декілька хвилин.

Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

Даньхуатан – китайський суп з яйцями в курячому бульйоні.
Даньхуатан – китайський суп із яйцями в курячому бульйоні. Джерело: gimmesomeoven.com

Суп із яйцем дуже популярний в Азії. У Китаї він називається даньхуатан і готується на курячому бульйоні, куди тонкою цівкою вливають збите яйце, яке згортається тонкими пластівцями. Крім того, такий суп часто готують у Європі, Америці та Японії.

Знадобиться:

  • бульйон

  • яйця

  • соєвий соус

  • зелена цибуля

Кількість інгредієнтів залежить від порцій і густоти супу. На одну порцію зазвичай іде склянку бульйону і одне яйце. Соєвий соус в Азії додають у всі страви замість солі. Яйця потрібно збити виделкою й за бажанням чимось згустити – наприклад, борошном або крохмалем. Так суп вийде більш густим. Однак цей пункт не є обов'язковим.

  1. Бульйон підігріти. Цибулю подрібнити ножем.

  2. Яйця збити в мисці з соєвим соусом і тонкою цівкою влити в каструлю з бульйоном, постійно помішуючи.

  3. Подаючи, посипати зеленою цибулею.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікар-дієтолог, доктор медичних наук, професор Олексій Ковальков розповів, як правильно готувати гречку, щоб отримати з неї максимум користі.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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