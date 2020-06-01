Топ-10 продуктів, які потрібно їсти, а не викидати

Деякі частини таких продуктів як цибуля, картопля, гарбуз, банани, морква та інші через незнання ми викидаємо, замість того, щоб з користю для організму з'їсти.

Нижче OBOZREVATEL разом з виданням menshealth.com пропонує ознайомитися зі звичайними продуктами, у "відходах" яких багато вітамінів і мінералів.

Насіння гарбуза та дині багаті на вітамін Е та магній. Їх можна підсушити і злегка обсмажити на сковороді.

Шкірка кавуна містить всі ті ж корисні речовини, що сама м'якоть, тільки води і цукру значно менше. З них виходить відмінне варення.

В серцевині ананаса дуже багато білка, який знімає запальні процеси і бореться з артритом.

Шкірка від ківі містить не тільки вітамін В9, а й Е, вона добре підходить для раціону людей похилого віку, оскільки ефективно підвищує імунітет.

Зелене листя цибулі насичене вітаміном В9, який міститься далеко не у всіх продуктах. Цей вітамін покращує настрій і дарує приплив сил.

Морквяні листя містять більше вітаміну А, ніж самі плоди. Цією зеленню прийнято прикрашати салати і використовувати для приготування різноманітних соусів.

Шкірка апельсина багата на фітонциди та пектинову кислоту, за допомогою яких очищаються судини, знижується рівень шкідливого холестерину. З апельсинової шкірки роблять ароматне варення та цукати.

Лушпиння від цибулі корисне завдяки квертеціну, який знімає запалення і знижує тиск. ЇЙого подрібнюють і додають у різні страви.

Шкірка від картоплі благотворно впливає на травну систему, виводячи шкідливі речовини з організму, оскільки в ній міститься велика кількість калію.

Шкірка банана - це, практично, сам банан. У ній присутні ті ж вітаміни і корисні речовини. Зі шкірки можна готувати відвари з додаванням різних приправ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, яблука, сир, молоко, горіхи, полуниця допомагають не тільки зміцнити, очистити і м'яко відбілити зуби, але і запобігти появі карієсу.

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