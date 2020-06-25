Топ-10 продуктів, які ви повинні перестати їсти після 40 років

Соєвий соус, алкоголь, червоне м'ясо, фабричні фруктові соки – ось тільки деякі з продуктів, які потрібно виключити зі свого раціону після 40 років.

У цьому віці у вашого організму низький метаболізм, а також погіршується стан суглобів. Тому ваше тіло вимагає більшої уваги, вам слід забезпечити здоровий спосіб життя. Провідну роль у цьому відіграє правильне харчування. Важливо знати, від яких продуктів потрібно відмовитися після 40 років, зауважує видання Food & Health

Соєвий соус

Японські пельмені із соєвим соусом Getty

Цей соус зневоджує організм, що завдає серйозної шкоди здоров'ю. Тому, щоб прокинутися з відчуттям свіжості, уникайте солоної їжі, яка вбирає вологу, та пийте достатньо води.

Алкоголь

У 40 років ваше тіло спалює менше калорій, тому слід уникати вживання алкоголю, який є до того ж калорійним продуктом. Вживання великої кількості алкоголю виводить вітамін А з організму. Вітамін А – антиоксидант, який відіграє важливу роль в оновленні клітин, завдяки чому ви виглядаєте молодше.

Молочні коктейлі

Краще пити домашні молочні коктейлі Getty

Молочні коктейлі містять забагато цукру та калорій. Не замовляйте їх у барах чи кафе. Ви можете зробити напої вдома, додаючи корисні продукти, такі як фініки або ягоди.

Червоне м'ясо

Уникайте їжі, яка містить забагато червоного м'яса, оскільки такі страви провокують виникнення серцево-судинних захворювань, підвищують рівень холестерину. Яловичина, приготовлена при високій температурі, може стати канцерогенною, що підвищить ризик раку простати.

Білий хліб

Білий хліб посилює артрит Getty

Вживання білого хліба може викликати запалення в організмі, підвищення рівня цукру, що посилює артрит. Крім того, шкідливі для здоров'я жири можуть порушити роботу серця та підвищити рівень холестерину.

Фабричні фруктові соки

Фабричні фруктові соки зовсім не такі корисні, як може здатися на перший погляд. У них забагато цукру, що негативно впливає на організм при наявності діабету та подагри. Крім того, корисні волокна з фруктів видаляються до початку виробництва на фабриці. Проте, у домашніх умовах можна вичавлювати корисний сік.

Картопля фрі

Смажені продукти, такі як чіпси, картопля фрі, смажене м'ясо, готуються з використанням олії, яка піддалася впливу високих температур, що робить її шкідливою для здоров'я. У таких продуктах дуже багато калорій, а це призводить до розвитку ожиріння та може викликати діабет, проблеми із суглобами та хвороби серця.

Смажена курка

Вживання смаженої курки необхідно обмежити Getty

Приготування курки при високій температурі підвищує рівень хімічних речовин, відомих як гетероциклічні аміни (ДКА). Ця хімічна речовина може бути канцерогенною, і деякі дослідження пов'язують високе споживання смаженого м'яса з раком підшлункової залози та простати. Рекомендується їсти не більше однієї-двох порцій цієї страви на тиждень.

Багато кави

Якщо ви п'єте забагато кави, то це може прискорити процес старіння. Це відбувається через порушення сну в людини, а сон допомагає клітинам вашого організму відновлюватися природним шляхом.

Маргарин

Це поганий продукт для будь-якого віку. Однак, після 40 його вживання може завдати ще більшої шкоди вашому організму. Маргарин містить вид жиру, який може викликати зневоднення. Коли ваша шкіра зневоднена, зморшки з'являються швидше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мигдаль, картопля, помідори, йогурт – це одні з тих продуктів, які чоловіки повинні їсти щодня. Вони можуть допомогти уникнути серцево-судинних захворювань, остеопорозу та раку простати.

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