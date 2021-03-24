Чим замінити дорогі сорти ікри і отримати користь: приклади

Замість червоної або чорної ікри можна знайти інші її види, які не поступаються за користю.

Із кожним роком ціна для червоної та чорної ікри збільшується, і не всі собі можуть дозволити навіть іноді ласувати цим делікатесом. Адже крім смаку, вона містить велику кількість вітамінів і корисних речовин, що сприяє роботі імунної системи, головного мозку, покращує колір шкіри і ріст волосся. Ресурс Moregoldfish.com перерахував ті види ікри, які можна купити за порівняно невелику ціну, і вони будуть такими ж корисними, як і дорогі аналоги.

Чим можна замінити дорогі види ікри. Джерело: відкриті джерела

Ікра минтаю

Її склад цінний вмістом фосфору, йоду, заліза, натрію, магнію. Вона показана людям з ослабленим зором, із поганим станом шкіри, а також за низького гемоглобіну.

Ікра тріски

У ній є безліч речовин, що зміцнюють зуби і кістки, покращує кровообіг і виводить шлаки з організму. Така ікра містить цинк, калій, фосфор, магній, залізо і йод.

Ікра щуки

Вона діє як афродизіак для чоловіків, а в жінок підвищує лібідо. Також вона зміцнює імунітет, тим самим захищаючи людину від інфекційних захворювань.

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