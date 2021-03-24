Головна Новини
МоваЯзык

/ Тренди

Чим замінити дорогі сорти ікри і отримати користь: приклади

3.8т
Читати матеріал російською

Замість червоної або чорної ікри можна знайти інші її види, які не поступаються за користю.

Із кожним роком ціна для червоної та чорної ікри збільшується, і не всі собі можуть дозволити навіть іноді ласувати цим делікатесом. Адже крім смаку, вона містить велику кількість вітамінів і корисних речовин, що сприяє роботі імунної системи, головного мозку, покращує колір шкіри і ріст волосся. Ресурс Moregoldfish.com перерахував ті види ікри, які можна купити за порівняно невелику ціну, і вони будуть такими ж корисними, як і дорогі аналоги.

Чим можна замінити дорогі види ікри.
Чим можна замінити дорогі види ікри. Джерело: відкриті джерела

Ікра минтаю

Її склад цінний вмістом фосфору, йоду, заліза, натрію, магнію. Вона показана людям з ослабленим зором, із поганим станом шкіри, а також за низького гемоглобіну.

Ікра тріски

У ній є безліч речовин, що зміцнюють зуби і кістки, покращує кровообіг і виводить шлаки з організму. Така ікра містить цинк, калій, фосфор, магній, залізо і йод.

Ікра щуки

Вона діє як афродизіак для чоловіків, а в жінок підвищує лібідо. Також вона зміцнює імунітет, тим самим захищаючи людину від інфекційних захворювань.

Раніше OBOZREVATEL розповідав рецепт запеченої картоплі з грибами й цибулею, спосіб приготування якої вирізняється простотою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz Тренди