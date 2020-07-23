Годувати чи не годувати: експерти розповіли, як правильно обрати ковбасу для дитини

Є діти, для яких улюблені ласощі – далеко не фрукти або шоколад, а сосиски, сардельки та ковбаси.

Мами дружно беруться за голову, коли дитина вчергове просить "смачну сардельку". А тут ще й у садках та школах сосиски дають замість м'яса. Але наскільки це безпечно?

Раніше OBOZREVATEL розібрався, наскільки небезпечними є для дітей ранні фрукти та овочі, і як убезпечитися від них. А як бути з м'ясною продукцією, яка на магазинних полицях перебуває цілий рік?

Чи можна знайти дійсно безпечну ковбасу для дитини в магазинах – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що дітям давати можна, а що – не можна

Так, ковбас зараз багато – на будь-який смак, колір і гаманець. Написи "ДСТУ" вселяють впевненість, що продукт якісний і підходить всім. Але під час вибору продуктів для дитини головне питання – це кількість добавок в ковбасах, а не технології, за якими вони робляться.

Як розповіла OBOZREVATEL команда м'ясокомбінату "Ювілейний", існує ковбасна продукція, яка підходить для дитячого харчування.

"Найкраще для дітей підходить варена ковбаса вищого сорту. Сирокопчена та варено-копчена продукція смачна, але не для дитячого харчування. Вона важче засвоюється, а в її складі більше спецій, ніж у" варенки ", – відзначає Максим Рябовол, головний технолог МК "Ювілейний ".

Але навіть якщо ви вибрали "варенку", то все не так просто! Звичайні ковбаси – це суміш м'яса, спецій і харчових добавок для тривалого зберігання. І деякі з них не підходять дітям.

"Є ряд добавок, які неприпустимі при виготовленні дитячої продукції. Це підсилювачі смаку, штучні ароматизатори і фосфати", – розповідає Максим.

Також для дітей не підходить ковбаса, до складу якої входять ГМО-продукти, м'ясо механічної обвалки (ММО), м'ясо птахів або ж субпродукти.

Так що ж робити? Чи реально знайти сосиски, які будуть і смачні, і корисні для дітей? Реально!

Шукаємо продукцію для дітей в магазині

В Україні є затверджені технології для приготування дитячої продукції. За виробниками таких ковбас держава стежить особливо пильно, а якість продукції регулюється Законом України "Про дитяче харчування".

У магазинах дитячі ковбаси легко впізнати за етикеткою. Просто її потрібно правильно прочитати. Розібратися з етикетування ковбасних виробів нам допомогла Олена Юшкевич, директор з маркетингу МК "Ювілейний".

"Виробники повинні на етикетці дитячої продукції вказувати великий перелік інформації. Просто назви і штампу "рекомендується для дитячого харчування" замало. Згідно зі статтею 11 ЗУ "Про дитяче харчування ", ми маємо вказати, з якого віку можна давати цю ковбасу дитині, описувати повний склад продукції із зазначенням відсоткової частини м'ясної складової, розписувати калорійність і необхідні умови зберігання продукції ", – зазначає Олена.

Продукція МК "Ювілейний"

Але навіть виконавши всі ці пункти, виробник не може просто так вказати "Рекомендується для дитячого харчування" на своїх продуктах. Такий штамп потрібно заслужити.

"Закон України зобов'язує завіряти текст для етикетування дитячого харчування в центральному органі виконавчої влади, і тільки після цього випускати продукцію у світ", – додала Олена.

А що ж змінюється в складі ковбаси, на якій стоїть заповітний штамп? Виявляється, вимоги дуже суворі.

Продукція МК "Ювілейний"

"Для дитячих ковбас має використовуватися сировина від тварин, які вирощені без допомоги хімії, гормональних препаратів і кормових антибіотиків. Тобто, м'ясо має бути екологічно чистим", – розшифровує Максим, головний технолог МК "Ювілейний".

Тому можна бути спокійним, якщо дитина просить порцію сосисок на вечерю. Головне, грамотно підійти до вибору продукції.

Чи можна продукцію для дітей їсти дорослим?

Звичайно, можна! Навіть треба. Адже дитяча продукція, як ми з'ясували, робиться з якісної сировини. А якість нам гарантує держава і Закон України "Про дитяче харчування".

Тому тепер ми з вами знаємо, як правильно підійти до вибору дитячої продукції, чим вона відрізняється від інших ковбас і з чого вона робиться.

OBOZREVATEL висловлює подяку МК "Ювілейний" за консультацію і за смачну продукцію.

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