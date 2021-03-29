Грибний крем-суп на курячому бульйоні: покроковий рецепт, який легко повторити

Грибний крем-суп готується з грибів, цибулі, вершкового масла і курячого бульйону.

Таку страву готувати завжди швидко, водночас на неї не потрібно витрачатися фінансово. Як повідомляє Bbcgoodfood.com, суп дозволить розкрити весь смак грибів завдяки правильному поєднанню супутніх продуктів.

Для його приготування нам знадобиться:

90 г вершкового масла;

2 середніх цибулини, нарізаних великими кубиками;

1 подрібнений зубчик часнику;

500 г дрібно порізаних грибів;

2 столові ложки борошна;

1 літр курячого бульйону;

1 лавровий лист;

4 столові ложки вершків;

пучок петрушки;

Як приготувати грибний крем-суп. Джерело: unsplash.com

Приготування:

1. Нагрійте масло в каструлі і киньте туди цибулю, смажте її 8-10 хвилин.

2. Додайте туди подрібнені гриби, посипте борошном і залийте бульйоном. Доведіть масу до кипіння, ще кинувши туди лавровий лист.

3. Приберіть лист, зніміть каструлю з вогню, за допомогою погружного блендера збийте масу, додайте туди вершки, перемішайте. Можна суп розливати по тарілках, прикрасивши його зеленню.

Як писав OBOZREVATEL, існує спосіб, щоб приготувати японський класичний рамен-суп усього лише за 15 хвилин.

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