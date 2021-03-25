Хачапурі по-аджарськи: як повторити вдома рецепт сирного грузинського пирога

Хачапурі по-аджарськи готується з сиру та тіста, а подається зі свіжим жовтком і шматочком масла.

Рецепт цього пирога з'явився на ресурсі Tasteatlas.com, де докладно описаний спосіб приготування.

Для тіста:

200 г борошна;

100 мл молока;

50 мл води;

1 чайна ложка свіжих дріжджів;

1 чайна ложка солі;

2 чайних ложки соняшникової олії.

Як приготувати хачапурі по-аджарський. Джерело: pexels.com

Начинка:

300 г сиру сулугуні;

Молоко (в міру необхідності);

1 яйце.

Приготування:

1. Зробіть тісто з гарячої води, молока, дріжджів, солі. Змастіть його рослинним маслом і залиште підходити на 8 годин в темному місці. Після цього тісто буде дуже м'яким, але воно не повинно липнути до рук.

2. Розділіть його на дві кульки, знову залиште підходити близько 90 хвилин.

3. Розігрійте духовку на 220 грудсів за Цельсієм.

4. Натріть сир і капніть в нього трохи молока, щоб маса була пухкою.

5. Кульку тіста розкачайте і покладіть начинку на середину. Зробіть великий пиріжок і переверніть його, щоб шов був внизу. Розріжте його вздовж і надайте пирогу форму човника.

6. Змастіть деко олією і покладіть хачапурі туди. Випікати пиріг потрібно 10 або 12 хвилин.

7. Дістаньте пиріг, розбийте яйце, відокремте жовток від білка і покладіть його в середину хачапурі, намагаючись, щоб не розтікся. Змастіть бортики маслом і ще покладіть шматочок поруч з жовтком.

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