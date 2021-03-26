Курячі ніжки як з KFC: рецепт, який легко повторити

Зробити на кухні такі ж ніжки, які продаються у KFC, дуже просто, і для цього не треба екзотичних продуктів.
Для приготування цих ласощів нам потрібне м'ясо і багато трав. Ресурс Thefoodxp.com поділився детальним рецептом ніжок. Щоб отримати потрібний результат, нам знадобляться такі інгредієнти:
Всі перераховані сухі трави по половині чайної ложки:
Майоран;
Базилік;
Орегано;
Мелений духмяний перець;
Часниковий порошок;
Шавлія;
Сіль;
Перець чилі;
Цибулевий порошок;
Паприка.
Допоміжні речовини:
Курячі гомілки - 6 шт;
Масло для смаження у фритюрі – близько 2 літрів (але в крайньому разі можна смажити на звичайній сковороді з великою кількістю масла);
1 білок;
Стакан борошна для панірування;
Столова ложка цукру і стільки ж солі;
Приготування:
1. Розігрійте фритюрницю або ж сковороду.
2. Змішайте всі спеції в одну масу, додайте туди ж борошно і цукор.
3. Умочіть м'ясо в білок і починайте ретельно обволокувати кожен шматочок в суміші. Зробіть це з усіма гомілками.
4. Дайте м'ясу постояти приблизно 5 хвилин, щоб скоринка трохи підсохла;
5. Смажте гомілки по 20 хвилин, а коли прийде час їх діставати, то промокніть їх паперовими рушниками, щоб зменшити кількість жиру.
Також джерело уточнило, що точно невідомо, що входить до складу спецій в оригінальному рецепті, але той, що описаний вище, найбільше наближений до "оригіналу".
Як писав OBOZREVATEL, існує спосіб, щоб приготувати японський класичний рамен-суп всього лише за 15 хвилин.
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